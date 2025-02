El programa '59 segundos' lanza esta grave acusación contra Jorge Fernández y 'La ruleta de la suerte'

Este miércoles, 19 de febrero, el programa '59 segundos' debatió, entre otros asuntos, sobre el tratamiento que se le dio a la mujer en la televisión de los años 80 y 90. Para ello contó con la participación de las periodistas Carlota Corredera y Ana Pardo de Vera, así como con los críticos de televisión Bob Pop y Víctor Amela.

"¿Sigue siendo machista la televisión?", preguntó el programa de La 2 de TVE conducido por Gemma Nierga. A raíz de esto, la actriz y presentadora Loreto Valverde, lanzó una acusación contra 'La ruleta de la suerte', el concurso presentado por Jorge Fernández en Antena 3. Aunque no lo nombró en ningún momento, sí que aseguró que "hay un concurso que lleva casi 20 años en televisión", que lo presenta "un magnífico presentador, que ha seguido (al frente) durante todo este tiempo".

Sin embargo, según las palabras de Loreto Valverde, ha ido cambiando a las copresentadoras durante estas dos décadas. "La compañera que le acompaña, la que está moviendo las letras del concurso… Han pasado 18.000 compañeras porque se van haciendo mayores y siempre tiene que haber una chica joven y guapa… Pero el presentador, con sus canas. La compañera, ¿por qué no ha podido seguir con sus canas?", se preguntó la actriz.

"Hay un concurso que lleva 20 años en televisión, que presenta un magnífico presentador, pero han pasado 18.000 compañeras que mueven las letras porque se hacen mayores y tienen que ser chicas guapas".



La errónea acusación de Loreto Valverde en '59 segundos'

Aunque esto no es cierto, nadie en el plató de '59 segundos' la corrigió. Gemma Nierga tan solo se limitó a decir que "el presentador se hace mayor y se valora". Y es que, desde que 'La ruleta de la suerte' comenzó a emitirse en Antena 3, en 2006, solo ha tenido dos copresentadoras. La primera fue Paloma López, que permaneció desde abril de 2006 hasta enero de 2015. Además, fue ella misma la que decidió abandonar el programa para empezar nuevos proyectos profesionales.

Desde entonces es Laura Moure la que está al frente de los paneles. Esta acaba de cumplir 10 años en el programa y está cerca de cumplir los 40 años, por lo que Loreto Valverde no tiene razón en sus palabras. No solo eso sino que, en los últimos años, el concurso ya no la presenta como la "azafata" sino como la "copresentadora" junto a Jorge Fernández.

'59 segundos' habló también sobre el reciente documental de Max titulado '¿Yo fui mujer florero?', donde se reflexiona sobre el papel de la mujer en programas de los 80 y 90. En ese documental algunas mujeres insinúan haber sufrido presiones y acoso por parte de sus jefes. Así lo confirmó María Abradelo en el programa de TVE: "Quizás no he hecho más porque no he pagado ningún peaje en mi vida". Según reconoció, llegó a recibir proposiciones para mantener relaciones con directivos para así conseguir determinados trabajos.

"Me he levantado de un despacho y me han dicho: 'En esta cadena no triunfarás porque no chupas'. He llegado a dar una bofetada a irme del despacho", asegura María Abradelo en '59 segundos'. Loreto Valverde, por el contrario, afirmó que nunca en televisión había sufrido acoso, "pero en teatro sí. He tenido que parar los pies".