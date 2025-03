Carlota Corredera no evita hablar en estos inequívocos términos de sus polémicas palabras en TVE

Carlota Corredera continúa de celebración por el estreno de 'Tentáculos', su nuevo espacio diario en TEN que toma el relevo a 'Ni que fuéramos' tras su marcha. Y precisamente desde su nuevo espacio en Canal Quickie, la presentadora no ha dudado en lanzar un mensaje por todas las críticas que ha recibido estos días tras su última intervención en '59 segundos' sobre el Día del Padre.

El 19 de marzo saltó a la mesa de debate de '59 segundos' esta semana cuando la periodista puso sobre la mesa como muchos colegios optan ya por celebrar 'El Día de la Familia' debido a los diversos modelos familiares que existen hoy en día más allá de la dicotomía tradicional. "Hay niños y niñas que no tienen papá", recordó la comunicadora, ganándose más de una crítica en redes sociales.

Carlota Corredera da su mayor réplica a quiénes critican su discurso contra el Día del Padre: "Eso no lo subisteis"

Y es que, muchos la han señalado por atacar la celebración del Día del Padre pero no cuestionar el del Día de la Madre por los mismos motivos, y Carlota Corredera no ha dudado en contestar. "Hay niños y niñas que no tienen papá. Por qué tienes que meterle el ojo ese día y decirle 'no, tú tienes que hacer por narices el cenicero. 'Aunque no tengas padre, el cenicero lo tienes que hacer'", insistió la televisiva desde el plató de 'Tentáculos' en TEN.

Carlota lo explica: "también en el Día de la Madre, eso no lo subisteis".#Tentáculos27M pic.twitter.com/LE5KKmPFtP — TEN TV (@TENtv) March 27, 2025

"O niños o niñas que tienen dos madres. Igual que el Día de la Madre. Los 'incels' no subisteis el trozo en el que yo también hablaba del Día de la Madre. No pasa nada, yo os lo explico aquí", sentenció la antigua presentadora de 'Sálvame'. Y es que, precisamente en esa misma entrega de '59 segundos', la periodista también se posicionó abiertamente en contra de celebrar el Día de la Madre.

"El Día de la Madre me daría exactamente igual si desapareciese, porque mi hija me quiere, me hace dibujos y tiene devoción por mí los 365 días del año", aclaró Carlota Corredera, que aseguró también cómo a su padre "le daban igual las manualidades" ya que ella le demostraba su cariño durante todo el año, retirándose en la poca necesidad de perpetuar una celebración hiriente para las familias monoparentales.