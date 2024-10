Qué fue de Paloma López, la exazafata de ‘La Ruleta de la Suerte’ cuyo puesto ocupa ahora Laura Moure

‘La ruleta de la suerte’ puede presumir de ser uno de los programas más asentados y de mayor éxito de la televisión. Más de quince años son los que lleva Jorge Fernández al frente del programa de Antena 3. Sin embargo, él no es el único responsable del éxito del formato, aunque sí una parte muy importante.

Junto a él se mantiene Joaquín Padilla, el cantante de ‘La ruleta’ y Laura Moure, la azafata encargada de dar la vuelta a las letras del acertijo. Desde su estreno, en el año 2006, el presentador y el vocalista siguen al pie del cañón amenizando el mediodía de miles de personas. No así la azafata, que se incorporó varios años después, concretamente en el 2015.

Su lugar lo ocupó durante casi una década Paloma López, que se convirtió en un rostro muy conocido de la televisión gracias a su papel en ‘La ruleta de la suerte’. Pero en el año 2015, en pleno apogeo del programa, la joven anunció su salida, alegando que quería buscar nuevos horizontes profesionales y de ser posible, cumplir su sueño de ser actriz, algo que ha conseguido.

Paloma López abandonó ‘La ruleta de la suerte’ en el año 2015

El 21 de enero de 2015, Paloma López se despedía para siempre de Jorge Fernández y del resto del equipo en una emotiva despedida. «Muchísimas gracias por todo el apoyo que me habéis dado siempre y espero haberos divertido y que lo hayáis pasado bien con mis chistes tontos y mis payasadas. Lo he hecho lo mejor que he podido y me veréis en algún lado», aseguraba la joven, visiblemente emocionada.

Por su parte, el presentador también se mostró muy apenado con esta pérdida: «Jamás podía pensar yo en estos nueve años que me podía tocar una compañera como ella». Antes de que abandonara su puesto como azafata de ‘La ruleta de la suerte’, la artista recibió un gran ramo de flores y un cartel firmado por todo el equipo, lo que la emocionó aún más.

Ahora, casi una década después, la vida de Paloma López ha cambiado por completo. La actriz aprovechó el éxito del programa para participar en películas, series y cortos. Así, en estos últimos años la hemos podido ver en series como ‘El Chiringuito de Pepe’, ‘Ella es tu padre’ o ‘The Infiltrant’. También en el corto ‘La Cremallera’, con el que ha recibido galardones, como el premio a la mejor actriz en el Hollywood World Film Festival de India, y otro premio en Mumbai. «Voy a tener que irme a Bollywood», llegó a bromear.

Además, tiene un gran éxito en redes sociales, donde cuenta con más de 26.000 seguidores en Instagram. Con ellos comparte alguno de los éxitos que ha logrado como actriz, y también algún vídeo de humor con los que divierte a sus ‘followers’.