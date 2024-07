El ‘tierra trágame’ de Jorge Fernández con su metedura de pata al arrancar ‘La ruleta de la suerte’

Este lunes Jorge Fernández tuvo que detener ‘La ruleta de la suerte’ para disculparse con el público por un momento de confusión. El presentador se encontraba dando paso a un panel musical cuando se dio cuenta de su relación con los intérpretes. Se trataba de un grupo infantil surgido en ‘EuroJunior’, programa que el vasco presentó en La 1.

Antes de presentar a los concursantes, el conductor de ‘La ruleta de la suerte’ se apresuró a dar más detalles de la canción que serviría como pista principal del primer panel musical. «Es una canción de 3+2, un conjunto musical formado en 2003 por 5 niños que surgió de Eurovisión Junior», comenzó leyendo el presentador algo extrañado.

«Si ese programa lo presenté yo, además, en TVE», señaló entonces Jorge Fernández mientras leía la ficha de la canción. Pero el comunicador parecía no recordar al grupo de dicha canción. «No me acuerdo de los chavales, no me acuerdo», lamentó el vasco en un momento de confusión que más tarde corregiría algo apurado.

Jorge Fernández sobre Eurovisión Junior: «Claro que no me acuerdo»

«Sí me acuerdo. Si lo presenté yo, leches», insistió el presentador antes de que los concursantes intentasen resolver la letra. «Ahora te van a sonar», le advirtió Joaquín Padilla, el cantante de la orquesta del programa. Justo después, el intérprete comenzó su versión del tema recordando la letra al vasco: «sube, sube, a la ola, sube, sube, como mola».

Entonces, Jorge Fernández admitió haber borrado de su mente este tema de hace más de 20 años. «¡Claro que no me acuerdo de este tema, hombre!», confesó el comunicador antes de revelar su error con algo de humor. «Qué bueno. Generalmente ponen datos de la canción. Y ponen: presentado por Jorge Fernández, se supone que me tenía que acordar», explicó el conductor del programa entre risas.

Incluso llegó a señalar a tres jóvenes del público que sí recordaban el famoso tema y al grupo de Eurovisión Junior. «Y yo no me acordaba», lamentó de nuevo el presentador de ‘La ruleta de la suerte’ antes de avanzar hacia el siguiente panel de la emisión. Cabe recordar que Fernández se hizo cargo de conducir la gala del concurso infantil en 2005, año en el que Antonio José saltó a la fama con ‘Te traigo flores’.

Pero los componentes de 3+2 eran de la primera edición del certamen que presentó en su día Carlos Lozano puesto que coincidió con las primeras ediciones de ‘Operación Triunfo’. Eso sí, 3+2 si apadrinó a una de las concursantes de la cuarta edición que si condujo Jorge Fernández.