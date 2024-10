Joaquín Prat no puede reprimirse su hartazgo con Carmen Borrego en su programa: «No es normal»

Con el fin de la guerra familiar entre Carmen Borrego más próxima que nunca, parece que muchos se sienten estafados por la rentable reconciliación televisiva. Ya antes de coincidir con la malagueña esta semana en plató, Joaquín Prat dejó claro su hastío sobre el tema. Y este martes, el presentador ha terminado recriminándole lo que vio de su encuentro con José María Almoguera en ‘De Viernes’.

«Estarán todos llorando de alegría con todo lo que han trincado, ¿no? Digo yo. Yo estaría llorando de alegría. He solucionado mi problema familiar y he agrandado mi cuenta corriente», espetaba el presentador de ‘Vamos a ver’ este lunes al repasar las lágrimas de Almoguera durante la última entrega de ‘De viernes’ con su madre.

Joaquín Prat atiza a Carmen Borrego por su rentable conflicto familiar: «Yo alucino»

Joaquín Prat aseguró incluso que estaban «estirando un chicle» muy rentable. Unas palabras que Carmen Borrego ha recuperado este martes en el plató del matinal de Telecinco. «Un chicle muy amargo, cada vez más amargo», señalaba la madre de José María Almoguera. Entonces, confesó a sus compañeros que el cara a cara con su hijo se debió únicamente a una obligación contractual con el espacio conducido por Beatriz Archidona.

Joaquín Prat y Carmen Borrego en ‘Vamos a ver’

Sin embargo, la hermana de Terelu Campos no terminó de convencer a sus compañeros de ‘Vamos a ver’, que no tardaron en reprocharle el hecho de que el esperado abrazo entre madre e hijo se produjese fuera de cámaras. «El encuentro podría haber sido de otra manera si no hubiese habido gente con móviles intentando grabarnos. Yo quería que esto fuese privado y no voy a televisar un abrazo con mi hijo«, sentenció la malagueña.

Fue entonces cuando Joaquín Prat no pudo evitar estallar ante la hipocresía de Carmen Borrego y su hijo. «¿No ves que no es normal? Decís que no queréis televisar un abrazo y vendéis una pantalla partida en un programa de televisión…», señaló escandalizado el periodista, que se dirigiría entonces con total franqueza a su colaboradora habitual. «¿Cómo no tenéis esos diálogos en privado? De verdad, Carmen, te lo digo con todo el respeto del mundo, yo alucino«, sentenció el comunicador.

«¿Lo hacéis por dinero o porque él quiere?»

«Y yo te contesto con todo el respeto. ¿Cuántas veces he intentado sentarme con mi hijo en privado y no he podido?», espetó la hija de María Teresa Campos, volviendo a hacer referencia al muro que se ha creado entre ella y su hijo, que solo consiguen acercar posturas en los platós de televisión. «¿Luego lo hacéis por dinero o porque él quiere?», preguntó de forma contundente el conductor de ‘Vamos a ver’.

«Tú tienes una obligación contractual, como has explicado, pero él solo se quiere sentar con su madre con cheque de por medio», señaló Joaquín Prat, visiblemente molesto por el rentable negocio que José María Almoguera y el clan Campos están sacando del conflicto. «Eso pregúntaselo a él», terminó señalando Carmen Borrego antes de enmudecer por el duro juicio del presentador.