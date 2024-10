Carmen Borrego, boquiabierta, no sale de su asombro con lo que desvela su hijo en ‘De Viernes’

Este 11 de octubre, ‘¡De viernes!’ ha conseguido reunir a Carmen Borrego y a José María Almoguera. Madre e hijo se sentaron en plató por primera vez desde que estallara la ‘guerra’ entre ambos y después de la incómoda llamada que la colaboradora hizo la semana anterior durante la entrevista a su hijo en el mismo programa.

Lo que pretendía el espacio presentado por Santi Acosta y Bea Archidona en Telecinco era que ambos consiguieran tender puentes, pero nada más lejos de la realidad. Y es que ninguno de los dos ha mostrado una actitud conciliadora, sino más bien todo lo contrario, no han parado de lanzarse reproches y críticas.

La primera en pisar el plató ha sido Carmen Borrego, quien ha dejado claro que no había acudido al programa con la intención de ejecutar «un careo» con su hijo. Sino que había ido a hacer «una entrevista que estaba acordada» con la cadena. Además, ha asegurado que «jamás» había dicho «que mi hijo sea problemático».

Tras escuchar pacientemente las declaraciones de su madre en una sala anexa al plató, era el momento de que José María Almoguera respondiese. El nieto de María Teresa Campos se ha mostrado respetuoso con las palabras de su progenitora: «Me parece correcto». Sin embargo, ha querido dar su versión de los hechos, la cual distaba mucho de la ofrecida por la colaboradora de ‘Vamos a ver’.

Carmen Borrego, boquiabierta ante lo revelado por su hijo

José María Almoguera confiesa que pidió ayuda a un mediador ante la mirada atónita de Carmen Borrego.



«Hay ciertas cosas que no comparto y que no comprendo, como que no sabe por qué nos distanciamos», ha empezado diciendo. Además, ha querido hacer autocrítica sobre lo que dijo en su última aparición en el programa: «Intenté hacer las cosas desde la tranquilidad y quizás parecí más frío». Acto seguido, el joven ha soltado un dato que ha dejado en shock a los colaboradores, incluida a su propia madre, que se ha quedado boquiabierta.

José María Almoguera ha desvelado que tanto él como su madre habían acudido juntos a un mediador familiar para que les ayudase a mejorar su relación. «Esto no lo pensaba contar pero llegados a este punto lo voy a contar. Mi madre y yo intentamos ir a un mediador para arreglar las cosas pero no fue bien, ni siquiera acabamos la sesión. Fue después de que me convertí en padre y lo hice con la intención de arreglar las cosas con ella. Con eso demuestro que yo sí me he preocupado por nuestra relación».

En ese instante, Bea Archidona ha paralizado la entrevista para señalar la imagen en la pantalla del plató, en la que se podía ver a Carmen Borrego con la boca abierta por la confesión. Sin embargo, esto no ha frenado a su hijo, que ha continuado contando su testimonio: «No salimos bien porque todo lo que yo digo termina con un ataque». «Yo sí puse de mi parte para solucionarlo», ha añadido.

José María, dolido con su madre

Todos los colaboradores han querido saber un poco más de esta sorprendente información, pero él se ha negado a indagar en el asunto, limitándose a explicar que «es una terapia con un profesional completamente privada. Es algo entre mi madre y yo».

José María también ha confesado sentirse dolido con su madre porque, pese a que ha habido un acercamiento entre ambos, sigue sintiendo que Carmen no le da su lugar públicamente: «A mí me ha dolido que se haya dicho que yo he sido un mal hijo y hasta esta noche ella no lo haya negado, porque eso no es verdad y es duro. Yo nunca he hecho nada como para que se elucubre sobre los supuestos problemas que yo le he dado a mi madre», ha sentenciado.