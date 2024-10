Carmen Borrego hace una controvertida llamada a ‘De Viernes’ y Terelu Campos dice basta: «Se acabó»

José María Almoguera ha sido el invitado estrella de este 4 de octubre en ‘¡De viernes!’. El hijo de Carmen Borrego se sentaba por primera vez en un plató de televisión para contar su versión de los hechos sobre el conflicto que mantiene con su madre. Aunque mostró una actitud más conciliadora que la que había mantenido en anteriores entrevistas.

¿Qué tiene que pasar para que haya un acercamiento entre madre e hijo?, le preguntaron al invitado. A lo que él respondió que «volviese a ser yo, que termine de pasar por lo que estoy pasando, sanar lo que he vivido y, una vez esté sano, volver a tener ciertas cosas. Si uno no está bien, no puede hacer feliz a otras personas». Tras lo cual le pidió a su madre que tuviera paciencia.

Durante su intervención en el programa en el que colabora su tía, Terelu Campos, el joven admitió sus errores y comunicó que, a partir de ahora, permitirá que su madre ejerza de abuela con su hijo. Tras este importante anuncio, Carmen Borrego descolgaba el teléfono y decidía llamar en directo, lo que provocó cierta incomodidad no solo en su hijo, sino también en su hermana.

Los gestos de José María Almoguera reflejaban una clara tensión ante la llamada de su madre. Aunque agradeció el gesto de su hijo, la colaboradora de ‘Vamos a ver’ insistió en que ella no era la única que se había equivocado, y dejó claro que tenían varias conversaciones pendientes. Además, reconoció que algunas actitudes de su hijo le habían molestado, lo que parecía arruinar el proceso de reconciliación que él había iniciado.

Terelu Campos le para los pies a Carmen Borrego: «Mamá no está»

«Mi hijo y yo tenemos muchas conversaciones pendientes, tenemos muchas cosas de las que hablar. Le agradezco enormemente el ofrecimiento que me ha hecho. Los niños no son culpables de nada, pero estoy viviendo momentos muy duros», reconocía Carmen Borrego. Además, desveló que había escrito a su hijo poco antes de la entrevista y confesó que le quiere mucho.

Pese a esto, su tono mostró cierto tono de reproche: «Nunca he hablado del daño que se me ha hecho, pero le agradezco que me tienda la mano como abuela. No le voy a echar en cara que esté ahí. Aunque tenga dolor, sigo siendo madre y sigo sin entender muchísimas cosas. No le voy a cerrar la puerta ni a mi hijo ni a mi nieto, pero las cosas hay que hablarlas. Aunque también los demás deben reconocer que esto se ha sacado de madre. Mi madre alucinaría con lo que está pasando esta noche. Mi hijo es el hombre de mi vida, pero no puede serlo a cualquier precio».

Por si esto fuera poco, Carmen Borrego volvió a mencionar a su madre, María Teresa Campos, y esto fue algo que colmó la paciencia de su hermana. Terelu le pidió en varias ocasiones que colgara el teléfono: «Ya está. Mamá no está y se acabó. Yo creo que deberías de quedarte con eso». Tras colgar, José María Almoguera no entendía lo que acababa de suceder: «No me esperaba este tono. Pensaba que se iba a poner contenta cuando hiciera este ofrecimiento. No tiene sentido haber entrado así».

