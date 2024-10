El recado de Carmen Borrego a su hermana Terelu Campos ante la entrevista de su hijo en ‘De Viernes’

José María Almoguera está más que listo para volver a revolucionar el conflicto familiar que vive con su madre en su próxima entrevista en ‘De viernes’. Ante la nueva tanda de acusaciones en prime time que se avecina, Carmen Borrego ha tomado una determinación, y la compartió este jueves con todos sus compañeros de ‘Vamos a ver’. Así, desveló que no estará viendo la entrevista en directo, y confesó el favor que le había pedido a su hermana de cara a la difícil velada que le espera.

Si bien la hermana de Terelu Campos tuvo que guardar la compostura en plató durante el primer scoop de José María Almoguera en ‘De viernes’, esta semana la malagueña no estará en plató para enfrentarse a los reproches de su hijo en directo. «Estoy tranquila, aunque sé que las cosas van a cambiar mucho después de esto, evidentemente», advirtió la televisiva a Joaquín Prat y el resto de colaboradores.

El hijo de Carmen Borrego amenaza con «quitar muchas caretas» con la que será su primera entrevista en el plató del espacio conducido por Beatriz Archidona y Santi Acosta. Sin embargo, la hija de María Teresa Campos se mostró más que tranquila durante su intervención en ‘Vamos a ver’, desvelando la solución más fácil. «No voy a ver la entrevista en directo porque es más fácil saltar o tener impulsos, además mi hermana ya tiene una situación bastante complicada y no quiero complicársela más«, explicó la colaboradora.

Carmen Borrego sobre la entrevista de José María Almoguera: «Ya me defenderé yo»

Carmen Borrego en ‘De viernes’

Y es que, aunque la tía de Alejandra Rubio se mantenga al margen en este nuevo asalto, no hay que olvidar que Terelu Campos es colaboradora habitual de ‘De viernes’, y tendrá la dura tarea de contestar a las acusaciones de su sobrino para defender el nombre de Borrego este viernes. Aún así, la madre de José María Almoguera ha querido ser justa con su hijo en todo momento, elevando una contundente petición a su hermana.

«Le he pedido que me sacrifique a mí. Que no hable mal de él ni vaya en su contra, ya me defenderé yo», desveló Carmen Borrego en el espacio de Telecinco, adelantando el tono que mantendrá la malagueña durante la complicada entrevista de Almoguera. Pese a su tregua, continúa insistiendo en su «inocencia» dentro de todo el conflicto. «Yo estoy pagando una condena muy cara por aquello que ocurrió, pero lo que no voy a reconocer es algo que no ocurrió y es que aquella entrevista anunciando el embarazo fuera sin su consentimiento», insistió la malagueña.

«Yo no terminaría de por vida con mi madre»

Ante las constantes acusaciones de su hijo y Paola Olmedo sobre la exclusiva, la colaboradora de ‘Vamos a ver’ volvió a subrayar su realidad. «Que no les pagué es cierto, y ya lo he reconocido, pero no he mentido en nada», sentenció la hermana de Terelu Campos, que no dudó tampoco en lanzarle un dardo a José María Almoguera. «Por mucho que me cogiera un cabreo importante por lo que sea, yo no terminaría de por vida con mi madre», espetó la televisiva.

Su paso por ‘De viernes’ esta semana determinará como de «enterrada» tiene José María Almoguera la relación con su madre. Tras esta nueva aparición en el espacio de Telecinco, queda más que claro que el hijo de Carmen Borrego ha renunciado completamente a su perfil discreto y que está dispuesto a iniciar una carrera en el mundo del corazón, estirando lo máximo posible los trapos sucios familiares de plató en plató, o a golpe de exclusiva.