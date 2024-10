‘De Viernes’ difunde un material explosivo de Bárbara Rey y Ángel Cristo pone la guinda con su revelación

Una de las bazas de la entrega especial de ‘De Viernes‘ sobre Bárbara Rey han sido los audios de ‘Ok Diario’ que los espectadores han podido escuchar. En dichas cintas se puede escuchar con todo lujo de detalles cómo el rey emérito y la vedette hablan sobre las posibles filtraciones de sus relaciones a los medios. También los espectadores se han podido escuchar las duras amenazas que la de Totana lanzaba contra el emérito. Unas coacciones cuyo destinatario era el propio rey tal y como ha reconocido Ángel Cristo en plató.

Antes de que Ángel Cristo se pronunciase, la audiencia ha podido escuchar a una Bárbara Rey fuera de sí. «Yo no estoy dispuesta, ¿qué es lo que quieren ahora? ¿A nivel mundial desprestigiarme? Ya lo han hecho. Eso ya lo han conseguido porque yo estoy desprestigiada en mi país que es donde vivo y que es donde yo me gano la vida. Yo soy una mujer que me he dedicado por completo a él y no estoy dispuesta a aguantar ni un sólo momento más para proteger a un hombre que no se lo merece».

Lejos de quedarse callada, la vedette ha continuado con su tono duro contra el monarca e incluso el resto de la familia real. «Yo estaba aguantando y callando porque siempre he querido protegerle. Pero ya no quiero protegerle más. Yo lo que quiero es que se sepa cómo es él, que la gente se entere de cómo es él, si él se merece estar dónde está y si su familia se merece estar dónde está. Y se cree que con la prepotencia y que con el poder puede chafarnos el cuello a todos y a éste país. ¡A mí, a María García García que nació en Totana un día y que vino aquí y que tuvo la mala suerte de tropezarse con ese hombre en su camino».

«A mi me matará, que es lo que has pretendido»: la explosiva declaración de Bárbara Rey

El tono de las grabaciones ha ido a más y es que la propia Bárbara Rey no duda en abordar su posible muerte: «Yo voy a morirme… A mí me van a matar, pero me van a matar con la cabeza muy alta y sabiendo el mundo entero a qué persona me he enfrentado y con qué persona he estado y qué persona ha engañado a este país y qué persona ha engañado a este que es el Rey».

Sobre el emérito, Bárbara Rey añade y advierte: «Él está en deuda conmigo. Porque no lo he sido nunca, pero si tengo que serlo, como puta voy a ser la más cara del mundo porque le puede costar todo: La Corona. Le puede costar el puesto que tiene y que no piense, ¡jamás!, que le tengo miedo. Acabarás mal, a mí me matarás porque es lo que has pretendido durante mucho tiempo, pero no te olvides que has estado mucho tiempo unido a mí y esa muerte irá unida a ti y tú unido a mí».

La dura acusación de Ángel Cristo que remata a Bárbara Rey en ‘De Viernes’

Tras escuchar a una Bárbara Rey fuera de sí, Ángela Portero ha intervenido en plató para preguntar las intenciones de la murciana. Sin miedo alguno y sin miramientos, Ángel Cristo ha apuntado: «Eso es una coacción. Es un chantaje, son amenazas porque sabía que eso lo iba a escuchar la Casa Real. Eso es meter miedo para conseguir el objetivo».

Ángel Cristo Jr desvela lo que motivó a Bárbara Rey a realizar el chantaje al rey:



“Su gran problema fue la ludopatía”



🪩 #HistoriaDeUnChantaje

🟣 https://t.co/0SLWhrGryv pic.twitter.com/Ai5k0nu5r1 — De viernes (@deviernestv) October 2, 2024

Lejos de quedarse callado, Ángel Cristo ha proseguido cargando contra su madre llegándola a tildar de narcisista. «La gente puede pensar por el tono y por lo que ella dice «qué mal lo tiene que estar pasando y qué mal está». Eso lo hace con una intención. Si os fijáis, dice que ha estado dedicada a él toda la vida y que ha intentado matarla… Es fruto de una persona narcisista con el único objetivo de meter miedo, de amedrentar y de coaccionar para conseguir el objetivo y que diga la gente lo que quiera», fueron las palabras del hijo de Bárbara Rey. De igual manera, en plató también se ha dado a conocer cómo el emérito no era consciente en un primer momento del chantaje de la vedette.