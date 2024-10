Bárbara Rey interrumpe ‘Y ahora Sonsoles’ y pone así contra las cuerdas a Paloma García-Pelayo

Este miércoles se cumple una semana desde que se publicaron las fotografías de Bárbara Rey y el rey emérito en una revista holandesa. Mucho se está hablando de si esas instantáneas las hizo Ángel Cristo Jr. o no. Así, después de que Paloma García-Pelayo diera su visión del asunto, Bárbara Rey llamaba en directo para desmentirla.

Todo se producía después de que ‘Y ahora Sonsoles’ contara este miércoles con Manolo Carretero, fotógrafo de cabecera de Bárbara Rey y gran amigo de la ex vedette que aseguraba que según le había dicho la propia Bárbara a él, ella no tenía ningún tipo de material del rey emérito.

«Has dicho que las fotos las hace su hermano, ¿es así, tú lo sabes porque ella te lo dijo?», le preguntaba Paloma García-Pelayo al fotógrafo invitado. «Ella me lo confirmó hace tiempo», aseveraba Manolo Carrero. «¿Y tú sabes que ella denuncia un robo en su casa en un determinado año? ¿Conoces esa denuncia? Es que yo vengo a decirte, esto no es opinión, que en la denuncia que pone en junio de 1997 dice que de le han denunciado en su casa carretes, cintas y agendas que son propiedad de su hijo«, sostenía la colaboradora.

Tras ello, ‘Y ahora Sonsoles’ recuperaba lo que Bárbara Rey contó del robo en su docuserie. «Ella denuncia el 1 de junio y hace una ampliación el día 13 y pormenoriza lo que le roban allí. Y aclara que le han robado una serie de material que eran propiedad de su hijo. Esto es una clave para entender todo porque Bárbara dice que era su hermano quien las hizo», insistía la colaboradora.

Era entonces cuando Pilar Vidal defendía que el material que le robaron en su casa no es el que ahora ha visto la luz y que él que se ha visto es el que robó Ángel. «El origen documentado por el ex director del CSIF explica que es Bárbara Rey en una conversación documentada, es ella quien inicia todo este proceso y él le dice al rey Juan Carlos ‘nos han pillado'», insistía Paloma García-Pelayo al ver que Manolo Carrero trataba de defender a la ex vedette.

Justo entonces Bárbara Rey llamaba en directo para dirigirse a Paloma García-Pelayo llamándola «Pelayo». «Bueno yo también soy García y le suelen decir Pelayo», aseveraba ella. «Es compuesto para decirlo bien», le replicaba Paloma. «Cuando a mi me roban que dices tú que dicen en la denuncia que eso es de mi hijo era un error pero no pasa nada no tiene importancia aunque tú se la des Pelayo», le decía Bárbara.

«El material que me robaron no existe, nadie sabe donde está. El que yo tenía que me robó mi hijo es el que están utilizando porque el que me robaron no existe. Por tanto el que robaron que según tú Pelayo, es de mi hijo, eso ya no sé donde habrá que buscarlo porque no existe. Pero el mío personal es mío, es el que me robó a mi personalmente una persona muy cercana, familia mía, de la cual os estáis beneficiando algunos, Pelayo, no tiene nada que ver con el que me robaron que a saber lo que había ahí, Pelayo, ¿vale? Y nada más. Ya que estás tan bien preparada, Pelayo, porque los Pelayo sois muy listos y sois muy inteligentes, yo solo te quería aclarar esto para que te quede más claro bonita. Y decirle a Sonsoles que le quiero mucho, y a Parada aunque diga tantas cosas de mí que también le quiero», añadía Bárbara Rey con retintín hacia la colaboradora.

«Pero yo no estoy en contra de ti, yo solo cuento la verdad que es mi obligación como periodista», le replicaba José Manuel Parada. «He dicho que te quiero», le volvía a decir Bárbara. «¿Ahora es mi turno?», preguntaba Paloma García-Pelayo. «Y nada más, lo que pasa es que se dicen cosas que no se saben y yo solo entro para aclararlo. Lo que robaron robado está y lo que es mío, es mío. Y ya está Pelayo. Y Sonsoles te tengo que dejar», añadía antes de querer colgar el teléfono. «Yo sé que vas a colgar porque es tu estilo», le soltaba la colaboradora.

Paloma García-Pelayo replica a Bárbara Rey: «Es durísimo que se descubran ciertos hechos que te comprometen moralmente»

No obstante, Sonsoles Ónega le pedía que se quedara porque había que escuchar a Paloma. «Mi educación solo me permite contestarte lo que te voy a decir a continuación. Creo que el dato que he dado hay que tenerlo en cuenta, creo que tengo la suficiente información para defender todos los datos que presento y yo aquí en este programa he dicho que yo misma en direcciones de otros programas y otras cadenas he sido apercibida de que no se hablara de las fotos que se hicieron en tu casa porque las había tomado tu hijo, es un dato que he dado. ¿Yo te puedo llamar María García García o Bárbara Rey?», le espetaba la colaboradora. «Como más te guste», le contestaba la vedette.

«Pues Bárbara. Aquí no hay que alterarse, yo entiendo tu situación y es durísimo el enfrentamiento familiar que tienes pero sobre todo el que se descubra ciertos hechos que te comprometen moralmente y mucho», soltaba sin pudor Paloma García-Pelayo con Sonsoles tratando de cortarla. «Aquí se han dado datos documentados por diferentes periodistas con fechas y cantidades, defiéndete donde quieras pero yo vengo a dar mi trabajo», sentenciaba la colaboradora. «Pelayo escucha un momentito que tú hablas siempre y yo no. Eso de que me compromete moralmente me parece muy fuerte que lo digas y por otro lado lo que se haya dicho comprometía a una persona de mi familia que ya no está en este mundo y punto pelota, no existe nada más que lo que se están inventando. Se decía que eran fotos pornográficas y se ha visto que no lo son tanto. Y como tú te apoyas en lo que dicen los demás pues ya está», concluía Bárbara.

«Nosotros no somos tribunal ni hacemos juicios morales», pedía Sonsoles Ónega. «Sacar esas fotografías que son mías es un delito. Es mi casa, es mi privacidad y la de la persona que está conmigo y nada más diga lo que diga Pelayo o digan lo que digan los demás. Se me está haciendo un juicio mediático y moral que no corresponde a nadie, en todo caso a la justicia y no me lo han hecho. Si esto hubiese ocurrido fue hace 30 años y yo no estoy condenada por nada», concluía la ex vedette. «