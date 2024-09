Un micro abierto pilla a Paloma García-Pelayo cuestionando así a Bárbara Rey en Sonsoles

Es el tema del que están hablando todos los programas de televisión desde que el pasado miércoles salieran publicadas las fotografías de Bárbara Rey con el rey Juan Carlos I. Este lunes, ‘Y ahora Sonsoles’ abordaba el debate con la participación de Jenny Llada, amiga y vecina de la ex vedette, que llamaba para quejarse en directo de que gane dinero a su costa. Algo que provocaba que Paloma García-Pelayo se manifestara por lo bajo sobre la actitud de Bárbara Rey.

Jenny Llada visitaba ‘Y ahora Sonsoles’ para contar cómo ella vio al rey emérito en varias ocasiones cuando este acudía a ver a Bárbara Rey a su casa. E incluso la vedette abría las puertas de su casa en la que se habría refugiado Ángel Cristo Jr. después de realizar dichas fotografías que posteriormente fueron utilizadas para el supuesto chantaje al rey.

Desde que salieron a la luz las fotografías, Bábara Rey ha querido mantenerse en silencio. De hecho, este lunes le pillaban en ‘Vamos a ver’ tomando algo en una terraza y se negaba a hablar. Sin embargo, la vedette si que hablaba en directo con Sonsoles Ónega para quejarse de la presencia de Jenny Llada y de todo lo que les estaba contando a Paloma García-Pelayo, Lorena Vázquez y Pilar Vidal, entre otros.

«Es todo muy desagradable. Yo no voy a decir nada, pero lo que si quiero decir es buenas tardes y decirle a esta gran amiga mía que es Jenny Llada que primero hace mucho tiempo que no nos hablamos, yo jamás le he contado nada de mi vida. Y le voy a decir que por favor a ver si puedes ir a un programa a hablar de tu vida, a hablar de tus amigos, de los que entran y salen de tu casa que posiblemente sean mucho más interesantes que los que vienen a la mía», soltaba Bárbara Rey. «Importantes no, desde luego», matizaba Jenny. «Y habla de tu trabajo y todo lo que tu vales preciosa, que te gusta mucho salir en televisión hablando de lo que sabes de mi, pero en cambio yo no hablo de lo que sé de ti que es mucho», sentenciaba Bárbara.

Tras ello, Jenny Llada trataba de contestarla mientras Bárbara Rey se despedía de Sonsoles Ónega y la colgaba el teléfono cuando la presentadora trataba de saber cómo estaba. «Ha colgado», aseveraba Sonsoles. «Ella es así, llama la atención y luego…», se escuchaba decir a Paloma García-Pelayo sobre lo que hace la ex vedette.