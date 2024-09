‘Vamos a ver’ logra a Bárbara Rey en directo pero lo que ocurre en la conexión supera toda previsión

Tras salir a la luz el explosivo material gráfico que supone la primera ocasión en la que se observa al Rey Juan Carlos I en una situación de intimidad con alguien que no es la reina Sofía, ‘Vamos a ver’ ha podido contar de un modo singular con Bárbara Rey, que se está mostrando esquiva con los medios tras estallar toda la tormenta.

La prensa, que ha seguido de cerca sus movimientos, ha logrado captar algunas de sus primeras declaraciones en mitad del escándalo que ha vuelto a reavivar Ángel Cristo, autor de la venta de esas imágenes que se ha atrevido a publicar una revista holandesa.

Pues bien, Bárbara Rey ha reaparecido, refugiada en su localidad natal, Totana (Murcia), donde ha pasado el fin de semana acompañada de amigas de la infancia; y ha ofrecido sus primeras declaraciones en relación con la reciente filtración de las fotografías comprometedoras junto al padre de Felipe VI.

La vedette se ha mostrado afectada y muy reservada tal y como se ha visto en ‘Vamos a ver’: «Sabes que te aprecio mucho, pero estoy huyendo de vosotros porque no voy a hablar de nada», ha declarado con tono serio. A pesar de su inaccesibilidad, ha dejado entrever su frustración por lo que ha hecho su hijo y por la gran difusión que están teniendo esas imágenes, asegurando que no entiende «cómo no han podido frenar esto».

«Aquí hay mucho mar de fondo», ha insinuado sin entrar en más detalles. «No puedo decir ni media palabra», ha insistido en paralelo Bárbara Rey, pues todo está judicializado y su equipo legal le habría asesorado que no le beneficia prodigarse en los medios de comunicación en estos momentos.

Sin embargo, en mitad de la emisión de ‘Vamos a ver’, Joaquín Prat ha detenido el debate en plató entre sus tertulianos para dar paso rápidamente a Mar Saiz, periodista del programa, que se encontraba en Totana y que había localizado a Bárbara de un modo peculiar. En ese momento estaba junto a ella tomándose una limonada, intentando huir del ruido mediático.

«Está tomando algo, le hemos hecho unas preguntas pero no nos quiere responder. Mi trabajo es al menos preguntarle. Bárbara, estamos en directo con Joaquín Prat. Al menos saber cómo te encuentras y cómo valoras las últimas acciones de tu hijo», le ha preguntado la reportera mientras ella se mostraba impávida tomando la limonada y removiéndola con la pajita con una tranquilidad pasmosa, como si no tuviera una cámara a escasos centímetros.

Ante la insistencia de Mar Saiz, Bárbara Rey ha hecho un gesto de adiós, dejando claro que no iba a atenderles y que era mejor que la conexión se acabara. Joaquín Prat le ha enviado un beso a pesar de su negativa y ella ha respondido educadamente con «un beso para todos».

«Disculpa el atrevimiento», ha dicho la periodista, que no se advertía cómoda en la conexión. Ante estas palabras de perdón hacia Bárbara, Joaquín Prat ha apostillado: «Oye no, tu estás en la calle y ella se ha sentado en una terraza y vas y le preguntas. Y ella está en todo su derecho de no contestar». La escena ha sido surrealista.