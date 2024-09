Paloma García-Pelayo confronta a Tamara Gorro por lo que airea en Sonsoles: «No confundamos»

Casualidades del destino han hecho que las fotografías de Bárbara Rey y Juan Carlos I se hayan publicado coincidiendo con una nueva visita del emérito a Sanxenxo. Por ello, la prensa no ha dudado en querer saber la reacción del rey a estas instantáneas. Aunque para Tamara Gorro en ‘Y ahora Sonsoles’ el rey no tiene que dar ninguna explicación al respecto, algo que llevaba a que Paloma García-Pelayo le recriminara su comentario.

Aprovechando esta visita a Galicia, don Juan Carlos ha visitado este viernes a su nieta, la princesa Leonor en la escuela naval de Marín. Y hasta allí se han desplazado numerosos medios, entre ellos ‘Y ahora Sonsoles’, pero por ahora el rey emérito está tratando de evitar a los medios de comunicación.

«Probablemente estaría previsto ir a ver a su nieta, pero creo que es muy oportuno después de los acontecimientos de los últimos días, la publicación en la revista holandesa, creo que es muy acertado. Primero por visitar a su nieta y después porque así evita el contacto con la prensa», exponía Paloma García-Pelayo. «Por ahora está muy escondido», comentaba por su lado Carlos Pérez-Gimeno.

Paloma García-Pelayo corrige las palabras de Tamara Gorro

Mientras Tamara Gorro trataba de defender que en este caso Juan Carlos I no tiene que pronunciarse públicamente. «Yo me sumo a lo que han dicho otros compañeros y es que considero que el rey no tiene que dar explicaciones públicamente a nadie, las tendrá que dar en casa a su mujer», recalcaba la colaboradora en alusión a que a quien le fue infiel en todo caso fue a la reina Sofía y que esto no nos afectaba a los ciudadanos.

«Esto no es como cuando lo del anterior episodio de la caza. A su mujer sí, pero a mí no me tiene que dar ninguna explicación como ciudadana», sentenciaba Tamara Gorro. «Bueno si nos quedamos en las fotos que digamos que está en una actitud cercana con una mujer que no es su esposa, con una relación extramatrimonial, evidentemente las explicaciones en casa. Pero es que aquí hay detrás lo que estamos comentando toda la semana que es el chantaje al rey», le replicaba Paloma García-Pelayo.

«Eso sí, eso es otra cosa», reconocía entonces Tamara Gorro. «Esto es mucho más serio no nos confundamos», incidía Paloma. «Ahí si que tiene que dar explicaciones de por qué sale esa cantidad de dinero, cuanto cobra y todo, eso si es otra cosa», apostillaba Tamara Gorro.