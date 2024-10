Era esperada la reacción de Jorge Javier Vázquez a lo de Bárbara Rey y Ángel Cristo y es inequívoca

Era de los pocos que faltaban por opinar sobre la polémica de la semana, y de los últimos meses, las fotografías de Bárbara Rey besándose con el rey emérito y vendidas por el hijo de ella, Ángel Cristo, a una revista holandesa. Jorge Javier Vázquez, ha hecho uso de su blog de ‘Lecturas’ para mojarse al respecto.

El presentador de ‘GH’ comienza reconociendo que «no me ha llamado mucho la atención las fotografías del emérito con Bárbara Rey. Quizás porque ya lo tenía interiorizado. Me ha escandalizado mucho más conocer la trastienda». «Tanto es así que después de todo lo que estamos escuchando esta semana todavía no entiendo cómo hay gente que le sigue bailando el agua al monarca», asegura.

Jorge Javier confiesa que, el pasado «viernes me quedé pegado al programa de Santi Acosta y Bea Archidona. Salió Ángel Cristo Jr. explicando cómo se hicieron las fotos. Sostiene que las hizo él a la tierna edad de once años. Bárbara lo niega y asegura que el autor fue su hermano Salvador». Aunque reconoce que lo que más le llamó la atención fue lo que explicó «el periodista Javier Chicote. Habló de dos chantajes por parte de Bárbara: uno de 25 millones de pesetas y otro de 600».

Jorge Javier: «Quiero pensar que Bárbara actuaba por instinto de superviviencia»

«Chantajear no es bonito», deja claro el catalán, aunque cree que «es todavía peor cómo se resolvió el asunto. De una manera cutre, chapucera y con cargo a todos los españoles. Aquí quedan mal todos». De Bárbara Rey, dice que «la tengo tanto cariño que quiero pensar que actuaba por un mero instinto de supervivencia. En el programa se habló de que intentaron meterle miedo para que estuviera callada y de una llamada en la que se le invitaba a un viaje con el fin último de quitársela de en medio».

Jorge Javier recuerda que la Casa Real «eran más de atemorizar. Recordemos que Corinna denunció que le dejaban mensajes en el contestador recordándole que en Mónica había muchos túneles. Vamos, que se la podían cargar a lo Lady Di». Para él, «en esta historia quedan mal todos. Bárbara, los servicios secretos y, por supuestísimo Juan Carlos I. Quizás tengamos que echar la vista atrás. Y probablemente una revisión exhaustiva de todos lo años de su reinado arrojen un resultado desolador. Los libros que se han publicado sobre este asunto han sido sospechosamente silenciado por los medios», sentencia.