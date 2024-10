Jorge Javier Vázquez pone en su sitio a Maite tras su desprecio a Óscar en ‘Gran Hermano’

A pesar de arrancar la actual edición de ‘Gran Hermano‘ con gran complicidad, Jorge Javier y Maite parecen haberla perdido a tenor de lo presenciado durante la última gala. En concreto, el presentador ha decidido abandonar la neutralidad que debe mantener para sentenciar la actitud de Maite. Un gesto que no ha pasado inadvertido para muchos.

Dicho instante ha tenido lugar durante una de las conexiones de Jorge Javier con la casa instantes después de que el reality confirmara a Óscar como concursante oficial. Una noticia por la que ha recibido la felicitación de sus compañeros. Sin embargo, no todos han recibido la noticia con ilusión a tenor de lo percibido por el conductor de la gala.

«¿Podemos decir que te ha felicitado todo el mundo?», le ha preguntado en hasta dos ocasiones el presentador a Oscar. Precisamente en una de las respuestas, Maite ha intervenido asegurando: «Todo el mundo, sí. la educación que queda siempre por delante es muy importante para tener personalidad».

Unas palabras que no han calado entre sus compañeros, quienes han reseñado la inexistente felicitación por parte de Maite. «Han comentado «he ido yo a felicitarte no ella a mí, pero bueno… es lo mismo, el resultado es el mismo», ha asegurado Óscar intentando quitar hierro al asunto. «He de decir que cuando yo he entrado por esa puerta tampoco me ha felicitado. Tampoco es que me importe mucho, pero mi educación y mi respeto ahí estaría», le ha arreado ella.

El zasca de Jorge Javier que descoloca a Maite

Es necesario recordar que a diferencia de Óscar, Maite ha entrado en la casa sin la confirmación de concursante oficial. Un detalle que le ha hecho saber el propio presentador: «Pero perdón que pregunte, ¿a ti por qué te tendría que felicitar?». En plató no han cesado de sonar los aplausos.

Ante ello, Maite ha intentado esquivar el tema excusándose: «A mí porque sí, es como todo. Aunque todavía quede mucho juego». «Para felicitar tenemos a Ruvens y a Óscar», ha vuelto a matizar Jorge Javier. Por su parte, Maite ha restado importancia a la «salvación» de Óscar al zanjar el tema diciendo: «Es que Ruvens se lo merece todo. Yo hablo por mí siempre».