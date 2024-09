La audiencia insta a la organización de ‘Gran Hermano’ a tomar medidas por el trato a Óscar

Óscar se ha convertido en uno de los concursantes en torno al que gira más controversia en la actual edición de ‘Gran Hermano‘. El vasco ha conseguido movilizar a los espectadores, quienes no dudan en poner el grito en el cielo debido a la complicada situación que atraviesa con el resto de habitantes de Guadalix, especialmente con Ruvens, Maite y Elsa. Una situación que ha puesto en jaque su bienestar en el concurso.

El primero en criticar al joven ha sido Ruvens, quien ha recordado cómo este se guardó unos collares que utilizó anteriormente: «Se ve que los guardó, un día fue de hippy e iba por la casa oliéndolo y diciendo que era por una persona muy importante». Esta mofa no ha sido la única que ha tenido que soportar el donostiarra. Por su parte, Silvia ha recordado momentos vividos en la casa secreta: «Intentó meter mierda con Daniela y ella le creía y a Vanessa directamente le va a machete».

«Una persona así cerca no la tendría en mi puta vida», reaccionaba Ruvens, quien ha encabezado al grupo posicionado en contra de Óscar. De hecho, para completar la prueba semanal de ‘Gran Hermano’ se necesitaba la participación de un concursante. Óscar se excusó diciendo que tenía que beber, a lo que Ruvens le mandó apartarse. «No me des órdenes todo el rato, que ya soy mayor», le ha espetado Óscar mientras Ruvens ha optado por la mofa: «Yo sí que he podido olvidarte, pero me han dicho que tú a mí no».

Ruvens no se ha quedado ahí y le ha echado en cara no haber fregado su copa e incluso ha insinuado que el vasco iba detrás de él. «Ya tengo tu voz aquí, tu tono de voz tan agradable», ha ironizado Óscar. La situación ha ido a más, puesto que el resto de compañeros en otro momento de la convivencia han tenido un feísimo gesto de desprecio al no reservarle un hueco en el comedor cuando todos se disponían a comer. Un hecho que delata el distanciamiento de Óscar, que se ha convertido en la comidilla de sus compañeros.

No ha sido el único feo hacia el concursante puesto que durante una de las fiestas, Ruvens ha aprovechado para juntar a toda la casa y hacer una foto de grupo casualmente mientras Óscar se encontraba apartado en el confesionario. Otro gesto que evidencia el aislamiento del concursante.

Óscar se hace fuerte frente a sus compañeros

Consciente de ello, Óscar se ha abierto en canal con algunas compañeras. «Las cosas van poco a poco y en todas las historias tiene que haber un malo. Se le señala y eso une mucho al grupo. Yo no es la primera vez que lo he vivido… Al final nunca he cambiado para agradar a alguien y con la edad aprendes a gestionar todo de otra manera y sobre todo que esto es un juego. La gente siempre me ha subestimado. Se piensan que soy tonto y débil. Si el público soberano me echa, pues ya está, pero ellos no me van a echar y si tengo que jugar solo, pues ya está. Si en esta vida tú naces solo y mueres solo… Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos».

Unión en redes para pedir medidas por el trato hacia Óscar en ‘Gran Hermano’

Después de que los vídeos sobre la convivencia se viralizasen en redes sociales, éstas se han convertido en todo un hervidero de críticas a los participantes y en una petición firme a la organización de ‘Gran Hermano’ para que actúe. Muchos espectadores no han dudado en mostrar su apoyo al joven por el comportamiento que el resto de concursantes están dispensando. De hecho, algunos van más allá y lo tildan de «bullying». «La organización debería dar un toque de atención muy serio a los concursantes», reclaman.

Lo que hace la gran mayoría de la casa de #GHDBT4 a Óscar es bullying. Lo siento, pero la organización debería dar un toque de atención muy serio a lxs concursantes — M 📺 (@casasola_89) September 29, 2024

Yo soy la organización y desde lueho les daba un toque. Porque es vergonzoso el ejemplo que dan.#GHDBT4 — Naza (@NazaMedi112) September 29, 2024

Podrá caer mejor, podrá caer peor. Pero se nos olvida que Óscar también es una persona. Me aterra el acoso y el bullying que esta persona está recibiendo. Espero una buena sanción por parte de la organización del programa. #GHDBT4 — Yadira Pastor (@yadirapastor7) September 29, 2024

Lamentable el trato que recibe por parte de algunos de sus compañeros Óscar



¡LAMENTABLE! #GHDBT4 — La Rana Verde (@LaRana_Oficial_) September 29, 2024