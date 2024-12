Maica Benedicto pone en su sitio a Óscar Landa con lo que le suelta en el cierre de 'Gran Hermano 2024'

La tensión no ha faltado ni en el último debate de 'Gran Hermano' en el que muchos concursantes han tratado sus cuentas pendientes. Óscar y Maica han sido dos de los concursantes que han protagonizado una acalorada discusión en la que, lejos de limar asperezas, ha evidenciado su enemistad.

El conflicto ha comenzado cuando Maica ha vertido una opinión bastante similar a la de Juan sobre la forma de ser del profesor de equitación. "Entiendo a Juan porque me siento muchas veces como él está explicando. Porque Óscar dice que es así y está bien, pero no puedes justificar ese hecho con que sea así. Si pides perdón es porque estás arrepentido y eso lo vas a cambiar. No tiene por qué seguir y eso lo tienes que cambiar", ha compartido sobre Óscar.

El segundo finalista de la edición no se ha quedado callado y le ha soltado: "¿Pero no quedábamos con que yo no pedía perdón nunca? O sea a ver si nos centramos en el discurso. Siempre estás cambiando. Yo al menos mi discurso siempre es el mismo. Yo no engaño a nadie". "Por lo menos de mí no hay sorpresa, me conocéis", ha seguido insistiendo Óscar. Frente a ello, Maica le ha soltado: "Bueno ya está, lo que tú digas".

Sin embargo, la guerra ha proseguido entre ambos puesto que Óscar le ha dedicado unas cruentas palabras: "Maica, no eres la misma. Cuando saliste de la casa nadie te conocía. Ay qué buena soy, dos personas discuten conmigo y me pongo a llorar y ahora mira como eres, ¿aquí no me has criticado? Es un programa de alcahuetas, ¿qué has dicho de mí cuando yo no estaba? Lindezas seguro, lindezas bonita".

Ante tal ataque, la ahora concursante de 'GH DÚO 3' se ha defendido y le ha puesto en su sitio: "Se lo he dicho a él en la cara. Que eres un veleta, que vas de un lado a otro y que con Ruvens se ha descubierto tu verdadera cara y te lo he dicho en la cara a diferencia de ti que te has pasado el concurso hablando de mí a mis espaldas".

Un argumento que no ha convencido a Óscar: "Pero si has vendido a todo el mundo. Eres una teatrera. No me puedo creer que con 25 años se te diga algo y te pongas a llorar, ¿hoy no lloras? En la casa fuiste una llorona, una falsa y una teatrera. ¡no te creo y nadie te cree! Venga, ahora vamos a llorar porque Óscar es el malo. Malísimo soy". "Y tú un falso, un veleta, un traicionero y que vende a sus amigos", ha rematado Maica.