Laura Madrueño se cae de ‘Gran Hermano 2024’ y este será el rostro que le sustituya esta semana

Telecinco mantiene durante la semana que viene la emisión de ‘Gran Hermano’ en su versión ‘Última hora’. El espacio, ubicado en el access prime time de la cadena, está comandado por Laura Madrueño. Sin embargo, la meteoróloga de Mediaset ha causado baja y tendrá que ser sustituida por Frank Blanco.

Dicha noticia se ha dado a conocer a través de la cuenta de X de ‘Gran Hermano’. Los espectadores del reality han podido ver un vídeo en el que Frank Blanco aparece junto a Ion Aramendi en el plató del reality. Un vídeo grabado durante una de las pausas publicitarias del debate dominical.

A través de dicha publicación Blanco ha dado a conocer la noticia. «¡Qué honor tengo de deciros…!», ha empezado diciendo Ion Aramendi, mientras que el nuevo presentador bromeaba soltando: «Pero Ion, ¿puedo hacerlo o no? Es que yo solo lo hago si Ion me da el visto bueno. Como Ion me deja, el lunes y el miércoles os espero en el ‘Última hora‘».

Así pues, el sustituto de Laura Madrueño cometía un error al confundir a la presentadora con Ion. «No lo haré igual de bien que Ion», aseguraba hasta que Ion le ha cortado: «No, no y que Laura que es verdad que esta semana no puede». Unas palabras con las que el reality confirma la baja de Laura Madrueño durante una semana aún por motivos desconocidos para los espectadores.