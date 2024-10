Carmen Borrego se niega a lo anunciado por ‘De Viernes’ con su hijo José María: «Yo no vengo a…»

‘¡De viernes!’ anunciaba lo impensable este viernes, 11 de octubre al contar con Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera. Por primera vez ‘juntos’ en un programa de televisión, madre e hijo han intentado acercar posturas, pero la esperada reconciliación ha estado lejos de producirse.

Tras un vídeo introductorio, la presentadora del programa, Bea Archidona, preguntó a Carmen Borrego: «Qué supone para ti, Carmen, estar tan cerca esta noche de tu hijo, y hablando de temas tan íntimos, temas familiares». La colaboradora de ‘Vamos a ver’ explicaba que «para mí esta noche estoy en uno de los peores escenarios que me hubiera imaginado, sinceramente».

«¿Estás preparada por si esta noche hay algún comentario o alguna actitud que te duela como madre?», repreguntaba la conductora de ‘¡De viernes!’. A lo que la hija de María Teresa Campos contestó que «después de tantos meses podría decir que estoy preparada, yo creo que las madres estamos poco preparada. Pero a lo mejor también hay comentarios míos que tampoco le gustan».

Por su parte, Santi Acosta se encontraba con el otro protagonista de la noche, José María Almoguera. «¿Imaginaba en algún momento estar en un plató a escasos metros de tu madre?», quiso saber el presentador. Él se mostraba contundente: «No, en ningún momento lo habría imaginado, e igual de nervioso que el otro día». Al ser preguntado sobre qué espera de esa noche, el joven se conformaba con no salir peor de lo que entran.

Carmen Borrego corrige a ‘¡De Viernes!’ y niega el cara a cara anunciado: «No vengo a un careo»

Durante la intervención de Carmen Borrego, se podía leer un faldón que recordaba que madre e hijo llevaban siete meses sin verse y que se reencontrarían en ‘¡De viernes!’. Fue en ese momento cuando la colaboradora se vio obligada a corregir al programa recordando que, durante semanas, se vieron en ‘Así es la vida’, el desaparecido programa de Telecinco en el que ambos trabajaban.

«He tenido a mi hijo muy cerca, porque hemos trabajado en el mismo programa, y no he tenido contacto con él», lamentaba la hermana de Terelu Campos. Y, en contra de lo anunciado por ‘De Viernes’, dejaba claro que «yo no vengo a hacer un careo, ni un cara a cara, sino para explicarme, y responder cualquier cosa que me queráis preguntar».

Tras una dura entrevista en la que en ningún momento han coincidido en plató, Bea Archidona les hacía la misma pregunta: «¿Queréis daros un beso y un abrazo ya que os tenéis tan cerca?». Sin embargo, ambos decidían tener ese encuentro en privado. «Cuando salgamos de aquí nos abrazaremos, claro que sí, pero en privado», sentenciaban.