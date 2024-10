10 frases míticas del ‘Un, dos, tres’, el concurso que lanzó a Mayra Gómez Kemp al estrellato

Este 13 de octubre hemos tenido una de esas noticias que nunca habríamos querido leer. Y es que la mítica presentadora del ‘Un, dos, tres’, Mayra Gómez-Kemp ha muerto a los 76 años. Hace un par de semanas surfió un percance en su domicilio, en Mijas, tras una caída que le dejó postrada en el suelo durante cerca de 20 horas. “Gracias a una vecina que me echó de menos, me llamó por teléfono y como no respondí, se acercó a mi puerta y pidió ayuda”, relató la presentadora al programa de ‘Y ahora, Sonsoles’. “Me encuentro un poco mejor, todavía dolorida del cuerpo, pero estoy bien. No tengo nada roto. Es un milagro”.

Pese a ello, al final la salud de Mayra Gómez-Kemp empeoró y la familia comunicó su fallecimiento este 13 de octubre. Obviamente, el mundo de la televisión se ha volcado con una mujer que se convirtió prácticamente en familia de gran parte de la sociedad española durante su paso por el mítico programa de Chicho Ibáñez-Serrador. No era la primera vez que la presentadora tenía que superar problemas de salud, ya que se enfrentó a un tumor cancerígeno, que pasó de afectarle a la lengua hasta a la laringe y la garganta. Todo ello provocó que Mayra Gómez-Kemp se retirara de la vida pública. Una de las presentadoras más queridas de nuestra historia, y su paso por ‘Un, dos, tres’ dejó una lista de frases para el recuerdo.

Y hasta aquí puedo leer

Quizá esta sea la frase más famosa del programa, popularizada por supuesto por la legendaria presentadora. Mayra Gómez-Kemp leía los tarjetones para dar pistas a los concursantes, pero nunca demasiadas, y esa incertidumbre se culminaba con una frase repetida cientos de veces. Y sí, las pistas nunca eran muy claras.

Han sido 10 respuestas acertadas, a 25 pesetas cada una… ¡250 pesetas!

El formato del programa incluía a varias azafatas que, calculadora en mano, iban sumando las respuestas acertadas de los concursantes. Sí, el total hoy en día sería bastante irrisorio. 250 pesetas serían unos dos euros actuales. Vamos, quizá ni daría para una cerveza en una terraza. Entre las azafatas, se encontraban nombres como los de Silvia Marsó, Victoria Abril, Lydia Bosch, Miriam Díaz-Aroca, Paula Vázquez, Nina, María Abradelo, Diana Lázaro y Kim Manning.

Han ganado (o perdido) este maravilloso apartamento en Torrevieja

El gran premio del ‘Un, dos, tres’. Y claramente, con cómo está el mercado inmobiliario hoy en día, sería desde luego un regalo maravilloso en un concurso como este. Eso sí, no siempre se lo llevaban los concursantes, porque Mayra Gómez-Kemp siempre trataba de que se quedaran otras propuestas antes que cualquier premio que se escondiera tras la cortina. Unas veces se gana, y otras se pierde.

¡Campana y se acabó!

Paloma Hurtado se encargaba de anunciar el final del tiempo para los concursantes. Junto a las Tacañonas, eran las grandes villanas del programa. Parecía divertirles más que perdieran que otra cosa. ¡Y cualquiera les llevaba la contraria!

Esta ya es la refinitiva

’Un, dos, tres’ era el programa más famoso de la televisión en España. Un precursor al Grand Prix, el programa familiar por excelencia de las últimas tres décadas. Lanzó la carrera de muchos cómicos, entre ellos la de Ángel Garó, que se especializaba en el programa en personajes humoristas… con un humor siempre fallido. Quizá Wilbur, del mencionado Grand Prix, pueda ser un personaje similar. ¿Su frase mítica? “Esta es la refinitiva”.

¡No, hija, no!

Otro de los grandes nombres del programa era el de Antonio Ozores, uno de los grandes humoristas de nuestra historia. Su peculiar timing cómico era enviado por todos. Su personaje hablaba a tal velocidad que solo dejaba entender algunas frases sueltas. Su “¡no, hija, no!” habría sido hoy carne de meme.

¿Por qué seráaaa?

Mayra Gómez-Kemp era solo la cara más visible de un reparto casi enteramente femenino. Entre todas las actrices y cómicas que pasaron por el programa, también encontramos a La Bombi, el personaje de la actriz Fedra Lorente, a la que volvimos a ver en la serie ‘Yo soy Bea’. Ingenua y cándida, tenía su frase de “¿Por qué será?” tan reconocible.

Veintidó. Veintidó. Veintidó, veintidó, veintidó…

El programa también fue el hogar del mítico dúo humorístico Dúo Sacapuntas. Cómicos divertidos y entrañables, que siempre se encargaban de sacar de quicio a la presentadora o a los concursantes. Su exageración del acento andaluz era una de mas bases de su humor.

Un, dos, tres; un, dos, tres, dentro de un momento, volvemos otra vez

Era tan mítico el programa tenía frases para el recuerdo hasta para despedirse para la publicidad. Y quién no recuerda su pausa publicitaria. Aunque claro, cualquiera aguanta un viernes noche…