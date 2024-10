Luto en el mundo de la comunicación por la muerte de Mayra Gómez Kemp: «Es y será siempre televisión»

Este domingo 13 de octubre, el mundo de la televisión está de luto. Una de las maestras y pioneras en el entretenimiento nos ha dejado. La presentadora Mayra Gómez Kemp ha fallecido a los 76 años de edad y son muchos los compañeros de profesión que están llorando su pérdida.

Hace tan solo nueve días, Mayra Gómez Kemp era ingresada de urgencia tras sufrir un aparatoso accidente doméstico por el que estuvo hasta «18 horas» tirada en el suelo tal y como ella misma confesó a ‘Ni que fuéramos’.

Todas las televisiones han querido despedirse de la que fue la primera presentadora en conducir un concurso en el prime time en todo el mundo gracias al ‘Un, dos, tres’ de Chicho Ibáñez Serrador. «Último adiós a Mayra Gómez Kem, profesional estrechamente vinculada a nuestra historia con espacios míticos como ‘Un, dos, tres, responda otra vez’. Nuestro pésame a su familia y amigos. DEP», escriben desde RTVE.

«Nos deja un icono de la televisión. Un caluroso abrazo a familiares y amigos», destacan desde Mediaset. «Lamentamos el fallecimiento de Mayra Gómez Kemp, una gran profesional que ha formado parte de la historia de la televisión y de la de Antena 3. Nuestro más sentido pésame a familiares, amigos y compañeros. D.E.P», confiesan desde Atresmedia.

Nos deja Mayra Gómez Kemp, un icono de la televisión. Un caluroso abrazo a familiares y amigos ❤️ pic.twitter.com/QHslzQlIYw — Mediaset España (@mediasetcom) October 13, 2024

Nos ha dejado nuestra querida #MayraGómezKemp. Icono de la televisión de los 80 y la primera mujer que presentó un concurso en la televisión. En 2014 recibió en Premio Toda una Vida de la AcademiaTV. Nuestro abrazo inmenso a su familia y amigos. DEP 🖤https://t.co/c6iSBWOTNb pic.twitter.com/dZc1cNaKY7 — AcademiaTV (@academia_tv) October 13, 2024

Todos lloran la muerte de Mayra Gómez Kemp: «La mejor presentadora de la TV»

Pero más allá de cadenas e instituciones, son muchos los rostros famosos que lloran la muerte de la «maestra» Mayra Gómez Kemp. Es el caso de Santiago Segura. «Y hasta aquí puedo leer… Adiós a la mejor presentadora que ha habido en la televisión», destaca el actor, director y locutor de ‘Viaje al centro de la tele’.

Por su parte, Toñi Moreno ha destacado que fue «la presentadora que todos quisimos ser». «En los últimos tiempos, en los que luchó como una leona para vencer su enfermedad, también admiré de ella su fuerza y dignidad. Ella es y será siempre televisión», añade la presentadora de Canal Sur.

Y quien era gran fan del ‘Un, dos, tres’, Emilio Pineda no duda en despedirse de su gran icono. «De niño te veía y soñaba con presentar algún día el @programa123 . Despertaste mí vocación. Después tuve la suerte de conocerte, trabajar contigo y admirarte aún más. Profesional, humilde y generosa ya sin audiencias millonarias. No me creo que te hayas ido», destaca el presentador de ‘Madrid Directo’.

De niño te veía y soñaba con presentar algún día el @programa123 . Despertaste mí vocación. Después tuve la suerte de conocerte, trabajar contigo y admirarte aún más. Profesional, humilde y generosa ya sin audiencias https://t.co/QqZKdhHHVD me creo que te hayas ido. 😥😥 #Mayra pic.twitter.com/uwt8D6EoDH — Emilio Pineda (@EmilioPineda_) October 13, 2024

Qué pena la muerte de Mayra Gómez Kemp. Cuántos buenos recuerdos aquellos viernes por la noche viendo en familia el Un, dos, tres. — Lourdes Maldonado (@lourdesmaldonad) October 13, 2024

Mayra Gómez Kemp nos ha dejado. Siempre ha sido cercana, valiosa, cariñosa y gran profesional. Ha tenido permanentemente una actitud empática y proactiva. Paz, amiga. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) October 13, 2024

Ens ha deixat Mayra Gómez Kemp.



Mayra, gràcies per tots els moments d'alegria que ens vas regalar.



Et trobarem a faltar!https://t.co/9lwiy3cZaM — Josep M. Mainat (@MainatJM) October 13, 2024

Siempre en mi recuerdo y en de varias generaciones. Gracias por todo Mayra Gómez Kemp pic.twitter.com/90Y09nx6TX — Pedro Santos (@Pedrosantos_tve) October 13, 2024

Hoy dedicaremos D🤎 en @La1_tve a Mayra Gómez Kemp que ha fallecido a los 76 años.



Serà emocionante aunque muy duro hablar de uno de los grandes icono de la comunicación de España y de nuestra televisión. pic.twitter.com/uczcmpVHwl — Euprepio Padula (@EuprepioPadula) October 13, 2024

Qué tristeza tan grande. Ha muerto Mayra Gómez Kemp

Una gran comunicadora. Muchos niños que soñábamos con trabakar en televisión la teníamos como un referente.



DEP — @LuisFragatv (@LuisFragaTV) October 13, 2024

Con el corazón roto por la marcha de #MayraGómezKemp 💔

Se va la maestra y deja un lugar que nadie podrá ocupar.

Vuela alto, Mayra 🙏🏼❤️ pic.twitter.com/9ahLKNUW7J — Joaquín Hurtado (@joaquin1hurtado) October 13, 2024

Mayra, me has dejado devastado y en shock. Gracias por ser inspiración y por ser una auténtica señora de la televisión. Este mundo maravilloso te debe todo por tu intachable labor. Gracias por tus cariñosos mensajes de guasap, me los quedo como un regalo. D.E.P. Mayra Gómez Kemp. pic.twitter.com/rfs1OsYJ6e — Juan Luis Tena (@juanluistena) October 13, 2024

Se ha ido una mujer que todo lo hizo bien. Infinita inspiración. Infinito recuerdo. DEP Mayrapic.twitter.com/doCYNGVyUe — José Pablo López (@Josepablo_ls) October 13, 2024

Se ha ido Mayra, la mejor presentadora de la historia.

En Mapi, fue muy emocionante que ella concursara y yo presentara. Debería haber sido al revés y así se lo hice saber. Admiración infinita. Antes de empezar hice esta foto que guardo con gran cariño. DEP y gracias por todo ❤️ pic.twitter.com/GgSDvjajoY — Jandro (@Jandro) October 13, 2024

Mayra Gómez Kemp fue un referente para muchos de nuestros hogares como presentadora del “Un, dos, tres”.



Una señora de la televisión presente en muchos de nuestros recuerdos.



Nuestro cariño a su familia y seres queridos. https://t.co/zYFn7XhR59 — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) October 13, 2024