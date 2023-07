Ángel Garó prende fuego las redes tras clamar a quién hay que votar en las elecciones

El humorista y actor Ángel Garó se ha viralizado rápidamente en redes sociales, por una publicación de TikTok que le ha llevado hasta el ‘trending topic’. En el vídeo en cuestión, que no es de ahora, sino de hace más de un año antes de las elecciones andaluzas, se mojaba como nunca sobre política y ha levantado una enorme polvareda, a menos de un mes de que se celebren las elecciones generales del 23 de julio en nuestro país.

“Me hace mucha gracia que se hagan los dueños del LGTBI, ¿verdad?. Yo soy homosexual y soy de derechas. Sin embargo, veo la injusticia día a día porque leo, estudio. Me parece tremendo el social comunismo que estamos viviendo en estos momentos. Y como estamos en democracia yo digo lo que me sale del alma, igual que lo hacen los izquierdistas negacionistas de la historia, porque ahora Putin no es comunista, no, es amigo de Franco”, empezaba clamando contra la izquierda y el movimiento LGTBIQ+, en dicho vídeo que se ha viralizado ahora tras publicarse en TikTok.

«Soy homosexual y de derechas. Déjense de la mierda comunista»

«Es que los izquierdistas tienen contestaciones para todo», proseguía, mientras calificó a a las formaciones progresistas de indignas. «Yo a lo único que animo es que voten a los partidos que son dignos. Porque vamos Podemos es que es… lo mejor que hizo es cortarse la coleta el otro», continuaba el humorista mofándose directamente del exlíder de la formación morada.

Y seguía elevando el tono contra los partidos de izquierda, a los que calificaba de «manada de sinvergüenzas». «Progresismo lo llaman», verbalizó en tono jocoso ante las risas de las personas que escuchaban su incendiario alegato.

«Repito yo soy homosexual, y a mucha honra, pero yo voto a lo que hay que votar», volvía a presumir sin reparos. «Tengan cojones y voten lo que es bueno y déjense de tanta mierda izquierdista y comunista que nos va lleva a la ruina”, concluyó el actor.

Aluvión de críticas a Ángel Garó en redes

Como era de esperar, el polémico vídeo ha generado una enorme controversia en redes sociales, llegando a ser TT pese a ser de hace más de un año. «Ángel Garó ha perdido las pocas neuronas que le quedaban, da mucha pena. Y que la gente de derechas le compre el discursito ignorante y de odio», escribe un usuario de Twitter. «Con este video demuestra lo chabacano, vulgar, clasista y la mala persona que lleva dentro», le critica otro tuitero.

