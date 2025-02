Ángel Garó se planta en 'Espejo Público' ante Susanna Griso y le advierte: "Es demandable"

Ángel Garó acudió este viernes 14 de febrero al plató de 'Espejo Público' como la gran sorpresa que el programa había cebado durante una semana. El actor reapareció en el espacio de Antena 3 para narrar su nueva vida alejado de los focos, pero no encajó demasiado bien muchas de las preguntas de Susanna Griso. Tanto, que el invitado terminó plantándose contra la periodista y el equipo del programa.

Desde hace una semana, el matinal de Antena 3 anunció a bombo y platillo que recibirían una visita muy especial durante el día de San Valentín. Y este viernes, llegó por fin el momento de descubrir quién era ese rostro famoso que regresaba a la pequeña pantalla tras años viviendo una vida de ermitaño de bajo perfil. Pero Susanna Griso y compañía no estaban preparadas para lo que iban a recibir.

Ángel Garó se planta contra 'Espejo Público' por las duras palabras de Susanna Griso

Ángel Garó entró al plató desangrándose, mostrando a los colaboradores y al público la herida abierta que tenía aún por una operación de hernia. Sin embargo, tanto la presentadora como el resto de presentes decidieron continuar con el encuentro. "¿Has perdido la cabeza por amor? ¿Has hecho cosas de las que te hayas arrepentido, actitudes o comportamientos, que luego con el tiempo hayas pensado que no tenías la necesidad de haber tenido?", le preguntaba Miquel Valls.

Ángel Garó en 'Espejo Público'

"No", contestó de forma seca y contundente el humorista mientras en pantalla se mostraban imágenes de él junto a su anterior pareja. "Mis comportamientos responden a una denuncia falsa de un vecino, que me había grabado un día que le eché una perorata a un hombre que estaba en la calle", comenzó explicando algo molesto, haciendo referencia al incidente que el catalán estaba dando a entender con su pregunta.

"Se me vio increpando a alguien que estaba abajo. Yo estaba duchándome y escucho en mi casa, a las 00:30 horas, que patean la puerta, porque en mi casa no había timbre. Empiezan a patear la puerta y pensaba que me echaban la casa abajo, por eso salí al balcón a mirar quién era, no me di cuenta ni de que estaba desnudo", insistió de forma tajante Ángel Garó, que fue rápidamente interrumpido por Raúl García, que se encontraba este viernes en plató.

"No voy a entrar en ese tema"

El paparazzi cortó de raíz la versión del invitado, compartiendo con la audiencia la información que manejaba sobre el incidente. "A mí me cuentan otra cosa en Málaga. La persona que me llamó dijo que ponías la música muy alta, los vecinos se quejaban y tú te ponías a gritarle a los basureros, salías sin camiseta, desnudo… que montabas allí unos pollos…", señaló el fotógrafo, dejando completamente desencajado al cómico.

Visiblemente molesto por la encerrona, Ángel Garó se dirigió más serio de lo normal con una clara advertencia al equipo de 'Espejo Público'. "Eso es demandable y es incierto, como otras muchas cosas", espetó el invitado, negándose a seguir hablando sobre el asunto. "No voy a entrar en ese tema, ni siquiera te voy a contestar. Lo que no es lícito es que a personas tan queridas se las hunda con mentiras. La única verdad es que yo cometí el error de salir al balcón", sentenció el humorista.

"Eso es. Una imagen es una imagen, y ahí no hay interpretación: era un señor desnuco gritándole al moro de la esquina", añadió Gema López, que no estaba dispuesta a censurar el debate por la cortante actitud del invitado. Susanna Griso interrumpía entonces el cruce de reproches confesando que se encontraba un poco perdida en la polémica, y no se lo pensó dos veces antes de preguntar directamente al protagonista.

"Estabas muy tocado, algo desequilibrado"

"Deduzco que más allá de que te hayas ido a vivir al campo o hayan dicho bulos de ti, tú debías de estar pasando una etapa de tu vida en la que estabas muy tocado, algo desequilibrado", aseveró la presentadora, descolocando por completo a Ángel Garó. "Yo es que de verdad...", comentó indignado por la dureza del término empleado por la periodista, mientras ella intentaba justificarse. "Te lo digo desde la más pura inocencia, no veas maldad en mis palabras. ¿No has pasado una mala racha?", insistió Griso.

Y el cómico no se cortó en responder con la misma dureza. "No, la que me han hecho pasar las personas que viven de esto, yo no. Yo no estuve en ningún pozo. Tuve una crisis de pareja porque descubrí que era una persona con problemas, nada más. El tema es que una vez que mi vecino me pone una falsa denuncia, sale, de seis meses atrás, la grabación comprada por una determinada cadena de esa escena en el balcón", continuó explicando Garó.

"Ahí faltó ética por mostrar esas imágenes. Pero bueno, esto para mí es secundario, vamos a cambiar de tema", terminó sentenciando Ángel Garó antes de que Susanna Griso desviase el foco de su entrevista a temas menos controvertidos, haciendo un repaso desde plató sobre todos los populares personajes que había interpretado el cómico a lo largo de su longeva trayectoria.