Paula Vázquez sentencia en estos crudos términos a ‘MasterChef’: «Prefiero no hacerlo»

Tras un largo parón televisivo para cuidar de su salud mental, Paula Vázquez regresó a la pequeña pantalla de la mano de ‘Bake off: Famosos al horno’. El talent de repostería de TVE acabó su primera edición coronando a Ana Boyer como la mejor pastelera, frente a otros muchos rostros conocidos, como Alba Carrillo, Terelu Campos o Rocío Carrasco.

La presentadora reconoce haberse sentido «muy a gusto» en esta nueva etapa en RTVE. El motivo es que era «con la productora Boxfish, con el que ya había trabajado haciendo ‘El puente de las mentiras’. Te lo ponen muy fácil y hay muy buen ambiente. No es un programa que te exija una tensión en concreto, con lo cual hay una uniformidad dentro del equipo para que no se nos vaya de las manos».

Paula Vázquez considera que, en un programa de este estilo, no tiene que haber enfrentamientos. A raíz de esto, no duda en criticar el tono adoptado por ‘MasterChef’, sobre todo en las últimas ediciones. «Sabemos que da audiencia pero qué bien que elijan hacer así, porque a mí me cuesta hacer ese otro tono. Prefiero no hacerlo. No estoy a gusto en ese tipo de formatos, aunque entiendo que suscita mucha atención y que gusta».

La comunicadora regresó a la cadena pública tras 16 años el pasado verano con ‘El puente de las mentiras’. Un regreso a la pequeña pantalla que fue un tanto agridulce para ella, ya que «estuve un tiempo cuidando a mi padre y murió de cáncer unos meses antes. Así que mi vuelta a la tele en realidad fue más por salir de la depresión».

Paula Vázquez: «No existe una televisión de izquierdas en España»

También se pronuncia Paula Vázquez sobre el polémico fichaje de David Broncano por RTVE: «Ha costado cabezas. Me ha dado mucha pena por José Pablo, porque su criterio me gusta mucho. Yo le admiro y me llevé un shock, la verdad. También es cierto que he visto estos movimientos muchas veces y en muchas cadenas. Pero, ¡menudo órdago! A mí me parece un acierto contratarle».

No obstante, considera que es difícil competir con Pablo Motos. Aunque, en su opinión, «los presupuestos que maneja Pablo Motos los manejan pocos programas». Tampoco se muerde la lengua al hablar de política y de cómo los poderosos manejan las cadenas de televisión: «Los dueños de la Sexta son el Ibex. La izquierda no lo es, te lo aseguro. Por más que exista ‘El Intermedio’ y que tenga tintes de izquierda. No existe una televisión de izquierdas. Hay pocos medios de comunicación de izquierdas en España», sentencia Paula Vázquez.