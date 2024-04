Paula Vázquez destapa las consecuencias que ha pagado por presentar ‘Bake Off’ en TVE

Paula Vázquez acudió este miércoles a ‘Mañaneros’ antes de la gran final de ‘Bake off: famosos al horno’ y acabó sincerándose sobre su experiencia. La presentadora terminó desvelando cuál había sido la mayor consecuencia de su paso por el concurso y dejó a los colaboradores boquiabiertos.

Aunque no desveló el resultado de la gran final de este miércoles, la presentadora se sinceró con Jaime Cantizano sobre su paso por el formato. «¿Cuántos kilos de más has cogido en este programa?», le preguntó el comunicador a la conductora de ‘Bake off’. «Bueno, estaba deseando que me hablaseis de esto», adelantó Vázquez.

Paula Vázquez tras ‘Bake off’: «He cogido por lo menos 5 kilos»

«Bueno, he cogido, he cogido», confesó Paula Vázquez antes de revelar por completo el precio a pagar por haber estado tantas semanas rodeada de postres en cada momento. «Pero, ¡Qué dices!», exclamó incrédula Lydia Lozano, que no veía el cambio en la comunicadora.

Paula Vázquez y Jaime Cantizano en ‘Mañaneros’

«He cogido por lo menos 5 kilos», señaló la presentadora, que llegó a provocar un enorme revuelo en el plató con su confesión. «¡Anda ya! ¿Cómo vas a coger 5 kilos? Si estás estupenda, chica», espetó Jaime Cantizano, que tampoco daba crédito a lo que Vázquez acababa de revelar.

«5 kilos, ¿por qué te crees que vengo así suelta? Por las lorzas estas», insistió Paula Vázquez, que se tomó con humor las consecuencias de su paso por ‘Bake off’. «Es que 12 postres diarios probándolos… Que nadie me ha dicho que no lo haga, además», continuó explicando la presentadora.

Y es que, mirar hacia otro lado ha sido un reto para la presentadora, que según ella, no ha conseguido superar. «Mira, los olores que hay en ese plató… Cuando empiezan a calentarse las cositas», señaló la comunicadora mientras recordaba todas las recetas que había probado durante el concurso.