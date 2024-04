Blas Cantó, apenado por lo que se ha censurado de ‘Bake Off‘ en TVE: «No sé quién decidió…»

Desde que saltara a la fama con su participación en ‘EuroJunior’ y, sobre todo, con el grupo Auryn, Blas Cantó no ha parado de trabajar. Tras alzarse como ganador de la quinta edición de ‘Tu cara me suena’, ahora ha llegado hasta la final de ‘Bake Off: famosos al horno’, el programa de TVE en el que ha mostrado sus dotes para la repostería, y cuya final se emitirá este miércoles 3 de abril.

El cantante ha concedido una sincera entrevista a ‘Lecturas.com’ donde ha hablado de todo, desde su salud mental, hasta lo que ocurre realmente tras las cámaras de ‘Bake Off’ y que no vemos en televisión. Incluso ha desvelado si participaría en otros realities como ‘Supervivientes’ y ‘MasterChef Celebrity’.

Blas Cantó se muestra encantado con su paso por el talent culinario de TVE. «Es una final muy chula. La presión es mil millones de veces mayor porque no llegas. Sobre todo en este momento ya más que sabor, que lo hemos aprendido a lo largo de las semanas y lo tienes controlado, tiene que entrar por los ojos. Tiene que ser espectacular a nivel visual», reconoce. Además, dice sentirse «impactado» por haber llegado hasta la final.

El dardo de Blas Cantó a los encargados de edición de ‘Bake Off’

Aunque confiesa que se ha reído mucho con Alba Carrillo y con Yolanda Ramos, el murciano reconoce que con la que más ha afinidad ha tenido ha sido con Ana Boyer. A raíz de esto, lanza una pullita a los encargados de la edición: «Me da mucha pena porque en la edición hay muchas cosas que no ponen. Muy divertidas de los dos. Podrían haber sacado mi parte más gamberra. No sé quién decidió suavizar mi imagen, no me hubiera importado que se viera porque hay momentos muy guays. No lo han puesto por ser políticamente correctos».

Como anécdota, recuerda que «Paula Vázquez (la presentadora), me regañaba detrás de las cámaras porque sacaba el móvil en las valoraciones, que se nos hacían eternas cuando estábamos todos». Pese a esto, reconoce que se ha sentido «muy querido» por todo el equipo del programa. Eso sí, de momento no irá a ‘MasterChef Celebrity’: «Esto fue algo inesperado. No lo tenía planeado. Me dicen que ‘MasterChef’ es peor todavía, así que yo no puedo. Necesito terapia con mi psicóloga y luego volver».

Precisamente una de las cosas que habló con la psicóloga es que tuvo muchos prejuicios con el formato en un primer momento. «No sabía que pintaba yo ahí. No iba a cantar y si lo hacía no era cosa mía. Los redactores me decían que cantara cocinando, pero no sentía cuál era mi lugar. Poco a poco lo descubrí y me lo pasé bien», asegura.

También descarta participar en otros realities, como ‘Supervivientes’ o ‘GH VIP’. Al menos por el momento: «No puedo decir de esta agua no beberé. Si en algún momento lo necesito lo haría. Por necesidad nos bajamos los pantalones y no pasa nada. Actualmente no lo veo y no juzgo a quien lo haga por el motivo que sea. Admiro a quien lo hace porque es exponerse de manera muy íntima. Son muy valientes».

El cantante carga contra los responsables del Benidorm Fest

Por otro lado, Blas Cantó también se moja sobre qué le parece el tema ‘Zorra’ de Nebulossa para que nos represente en Eurovisión. Cabe recordar que el cantante ya representó a España en el festival europeo de la canción en el año 2021 tras la cancelación del festival en el 2020 por culpa de la pandemia del coronavirus. Una pandemia en la que perdió a su padre y a su abuela.

A raíz de esto, el artista aprovecha la ocasión para lanzar un demoledor dardo a los encargados de elegir las canciones que se presentan al ‘Benidorm Fest’. «Ya hemos presentado canciones para el ‘Benidorm Fest’ y me sorprende porque eran mejores que las de este año. No sé las decisiones que se toman. Hablo desde el ego. Veo que las cosas no cambian. Es muy fuerte», asegura, visiblemente indignado.

Su opinión sobre ‘Zorra’: «Es una pasada»

Sobre ‘Zorra’ cree que «es una pasada»: «Me gusta porque veo a mi madre y a sus amigas cantándola. A toda esa generación a la que criticaron por hacer lo que querían». Ademá, Blas Canto desvela que «me encantaría que Toñi Prieto volviera a encabezar la candidatura de Eurovisión. Con Eva Mora, Alicia León y Ana María Bordás serian el equipo perfecto».

«Cuando yo fui fue todo muy complicado de gestionar porque tenían a un intérprete triste y deprimido. No fue fácil para nadie. Con el tiempo te das cuenta de muchas cosas. Creo que Eurovisión es un propósito y ha habido una selección más de playlist que para el concurso. Si no quieres ir al festival y solo quieres sonar en la radio, plantéatelo», sentencia.