Lo que dice Victoria Abril de la libertad de expresión en ‘El Hormiguero’ va a traer mucha cola

Victoria Abril fue la encargada de llenar la silla de invitado este miércoles en ‘El Hormiguero’. La actriz visitó a Pablo Motos llena de ilusión por su nueva obra de teatro, ‘Medusa’ y acabó mojándose de lleno cuando el presentador le preguntó por la libertad de expresión. La malagueña acabó confesado que, con la sociedad actual, la mayoría de sus películas nunca habrían visto la luz.

Nada más llegar, la que un día fue la musa de Almodóvar se fundió en un abrazo sincero con el presentador. «Vaya hostia me has dado con la hormiga», espetó Motos refiriéndose al galardón que portaba la malagueña. Y es que, la actriz fue homenajeada este martes con un premio a sus 50 años de trayectoria en el mundo del cine.

«Para mis bodas de oro lo que os traigo es una maravilla, voy a hacer justicia olímpica», adelantó Victoria Abril sobre su nueva obra antes de que el presentador la pusiese a prueba con sus preguntas más rebuscadas. «Átame es una película que gira en torno al síndrome de Estocolmo pero con un punto de humor… ¿Ahora se podría hacer esa peli?», preguntó el comunicador.

Victoria Abril: «Si hubiese nacido ahora no hubiese podido ser actriz»

Entonces, acomodándose en su silla, la actriz no dudó en ser lo más sincera posible. «Yo, el 90% de películas que he hecho… si hubiese nacido ahora no hubiese podido ser actriz», explicó la malagueña, que también aseguró que en sus inicios tampoco fue nada fácil elegir su carrera. «Estaba mal visto, actriz era igual a puta», recordó la invitada de Motos.

Pablo Motos y Victoria Abril en ‘El Hormiguero’

«Ya no somos libres de decir ni de pensar lo que queremos. Ya no hay cine de autor, todo se hace con algoritmos que no se enteran de nada, solo cortan y pegan», sentenció Victoria Abril ante la atenta mirada de Pablo Motos, que asentía dándole la razón mientras el público enmudeció en un incómodo silencio. «Me afecta el tema», confesó el valenciano, dispuesto a seguir con el asunto.

«A todos, todas y a todes, que de esto no se libra nadie», añadió la actriz entre aplausos. Entonces Motos comenzó a reflexionar sobre las películas de ahora en comparación a las de antes, y su invitada picó rápidamente en el anzuelo. «Las películas son rodajas de salchichón, son todas iguales», insistió Abril para más tarde asegurar que ya no consume cine.

Y es que, los últimos años han estado llenos de turbulencias para la intérprete, y ello la ha llevado a desintoxicarse de todo medio. «La tele tampoco, pero por prescripción facultativa. Nos metieron mucho miedo durante el Covid y se me subió el cortisol muchísimo, que casi me vuelvo loca. Eso y las redes», confesó Victoria Abril mientras el presentador secundaba sus palabras.

«Soy muchísimo más feliz, tengo mucho más tiempo y no me entero de los enemigos que tengo. El silencio, esa es la mejor respuesta», terminó añadiendo la protagonista de ‘Kika’, que también reveló en el programa que actualmente se encuentra en su prejubilación. «Mi jubilación será cuando me falle la memoria…», adelantó Abril, que por ahora entrena su mente memorizando sus guiones mientras nada, algo que dejó atónito al presentador.