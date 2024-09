Isa Pantoja se planta en ‘Vamos a ver’ por una comprometedora pregunta: «No voy a entrar»

Son varios los espacios televisivos que continúan conmocionados por la muerte de Julián Muñoz. Y ‘Vamos a ver’ contaba este miércoles en plató con una persona que conoció muy bien al fallecido, su colaboradora Isa Pantoja. La hija de la tonadillera no dudó en pronunciarse sobre la entrevista póstuma del que fue su padrastro, que de seguro salpicará de lleno a la cantante. Sin embargo, la televisiva trazó la línea cuando Joaquín Prat le sorprendió con una delicada pregunta del expolítico que se negó a contestar.

La colaboradora de ‘Vamos a ver’, no tardó en conectar con el programa este mismo martes, horas después de conocerse el fallecimiento de Julián Muñoz, para explicar que se encontraba «en shock». A su vez, solo tuvo buenas palabras para describir la relación que tuvo con el antiguo alcalde de Marbella durante los años que compartió con su madre. Y este miércoles en plató volvió a dejar constancia de ello.

Isa Pantoja tiene que evitar una delicada pregunta sobre Julián Muñoz en ‘Vamos a ver’

«Si la gente quiere que yo diga que ese señor me ha tratado mal, me ha gritado, me ha pegado, me ha chillado, es mentira. A mí me ha tratado bien, lo que haya hecho después… No tengo necesidad de mentir», sentenció Isa Pantoja, reiterando que casi siempre tuvo muy buena relación con el fallecido. Y es que, según le explicó a sus compañeros del ‘Club Social’, a día de hoy guarda muy buen recuerdo de esos años.

Fue entonces cuando Sandra Alardo, en un intento de profundizar en una cuestión lanzada anteriormente por Alessandro Lequio, sorprendió a la hija de la tonadillera con una pregunta que no encajó demasiado bien. «¿Te has llegado a sentir más querida por Julián que por otras personas de tu familia?», preguntó la tertuliana de Joaquín Prat, dejando algo perpleja a la colaboradora.

«No voy a entrar a eso, o sea, no», sentenció de forma tajante Isa Pantoja, negando con la cabeza cualquier posibilidad de entrar en ese terreno. «Siempre ha sido muy cariñoso conmigo, pero yo a partir de ser un poco más mayor pierdo totalmente el contacto. No sé nada más de él», llegó a señalar la hija de Isabel Pantoja al comienzo de su intervención.

Y es que, pese al buen recuerdo que guarda de su padrastro, la mediática separación entre él y su madre a raíz de su entrada a prisión y todo lo que él dijo después, no fue precisamente plato de buen gusto. «Él hace unas entrevistas en las que no habla bien de mi madre. Encima con muchísimo rencor, culpándola de unas cosas que él único responsable era él, que no supo gestionar ni su matrimonio con Mayte ni la relación con sus hijos», sentenció la colaboradora.