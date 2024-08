El nuevo ‘Socialité’ se olvida del código ético y se burla así de Terelu Campos con esta canción

Terelu Campos y su familia continúan situándose semana tras semana en el ojo del huracán por sus distintas polémicas. La última tanda de declaraciones de la malagueña en Lecturas no dejó indiferente a nadie, y a la oleada de reacciones se ha sumado ‘Socialité Club’. El programa presentado por María Verdoy estrenaba este lunes una divertida canción sobre los «malabarismos para sobrevivir» de la televisiva, en tono de humor.

La nueva colaboradora de ‘De viernes’ causó todo un revuelo tras su última entrevista en Lecturas. Además de abrirse sobre la enfermedad de su madre y cargar contra ‘Ni que fuéramos’, la tertuliana se sinceró sobre su complicada situación económica. Sin embargo, finalmente se tuvo que disculpar el programa presentado por Beatriz Archidona.

Terelu Campos rectificó sus incendiarias palabras y aseguró en el plató de ‘De Viernes’ que simplemente había afrontado algunos gastos inesperados que no le corresponden. Pero este lunes, ‘Socialité Cub’ le ha dado una vuelta a la polémica añadiéndole un toque de humor. El espacio de Divinity anunciaba a sus espectadores una canción original del programa, ‘Pobrecita como tú’, que resume a la perfección el momento personal que atraviesa la malagueña.

‘Socialité’ se burla de Terelu Campos en el tema ‘Pobrecita como tú’

Tras cebar el gran momento durante toda la emisión, María Verdoy y su compañero terminaron mostrando el esperado material. Se trata de una versión del popular tema ‘Borriquito’ de Peret, acompañada de un videoclip formado por distintas imágenes de la televisiva. «Ahora no tengo ni para comprar porras, y en las exclusivas no pagan tanto, ya no aguanto», es una de las pullas que se pueden escuchar a lo largo de la canción.

«A ‘¡De Viernes!’ pido un plus», llega a relatar el hilarante tema creado por ‘Socialité’, haciendo referencia a su último fichaje. Y es que, el tema dedicado a Terelu Campos estaba cuidado hasta en el más mínimo detalle. En algunas partes, se podía incluso escuchar algún carraspeo como el de la televisiva, siendo esto un guiño a su habitual consumo de tabaco.

Así canta #SocialitéClub su nueva canción sobre los problemas económicos de Terelu: 'Pobrecita como tú' pic.twitter.com/JBOHYRZtVB — Carlos Merenciano 📺 (@carlesmeren) August 6, 2024

Una amiga de Terelu sale en su defensa

Una vez desvelado el gran bombazo, María Verdoy aparecía en pantalla sin poder contener la risa. «¡Qué todo sean canciones hechas desde el cariño!», aseguraba la presentadora tras el particular tirón de orejas del programa a la hija de María Teresa Campos. Y tras debutar el tema, el programa contactó con una buena amiga de la malagueña.

Mayte Valdelomar, íntima amiga de Terelu Campos, intervino en el programa para defender a la malagueña y explicar el motivo de su reciente apuro económico que tanto se ha cuestionado. «Ha pasado la muerte de su madre y tuvieron que afrontar una serie de gastos tremendos», aseguraba la fuente cercana a la malagueña en el programa de Divinty.