Antonio Rossi deja retratada a Terelu Campos al fijarse en este detalle de lo que dijo en ‘De Viernes’

Terelu Campos concedió la semana pasada una nueva exclusiva a la revista Lecturas con un posado en bañador. Una entrevista en la que habló de sus apuros económicos que ha sido bastante cuestionada por las palabras que utilizó. Pero lejos de arrepentirse, Terelu aseguró en ‘De Viernes’ que no le importaban las críticas. Una actitud que este martes ha sido criticada por Antonio Rossi en ‘Vamos a ver’.

«Tengo una persona de servicio, es el lujo que me permito. No estoy arruinada, pero el dinero que tengo es para vivir. Me fui de ‘Sálvame’ con una mano delante y otra detrás y hago malabarismos para sobrevivir», fueron las declaraciones de Terelu Campos que recibieron un sinfín de críticas en redes sociales y de exc-compañeros como Laura Fa, Kiko Matamoros y María Patiño.

Al preguntarle por esas críticas en ‘De Viernes’, Terelu Campos se mostró encantada. «Me parecen fenomenal, me horrorizaría hacer una entrevista y que nadie dijera nada, eso sería espantoso», aseguró la colaboradora a Beatriz Archidona y Santi Acosta. Una respuesta que ha sido bastante cuestionada por Antonio Rossi.

Pero ha sido Carmen Borrego la que daba la cara por su hermana. «Nosotros somos una familia que nos hemos ayudado siempre. Mi hermana me ha ayudado a mí, yo la he ayudado a ella, hemos ayudado a mi madre y ella nos ayudó a nosotras», destacaba la colaboradora.

«Esa no es la crítica, esa es la explicación a la crítica. El problema está en que cuando tú das una entrevista y tienes que explicar la entrevista es que no la has dado bien», le replicaba de primeras Antonio Rossi. «O a lo mejor a ti no te ha gustado y para gustos los colores», le contestaba Borrego.

Antonio Rossi, claro y rotundo sobre Terelu

«No, a mi no. Yo no soy solo y cuando se la tienes que explicar a todo el mundo es que algo falla», matizaba Antonio Rossi. «La cosa es que metió la pata en el comentario de tengo que hacer malabares para sobrevivir y permitirse el lujo de usar la palabra servicio además, de tener contratada a una persona interna, que es un sueldo interprofesional y la seguridad social, que estamos hablando de un sueldo de 1600 euros que es el sueldo medio español entonces la reacción evidentemente fue la que fue», insistía Rossi.

Pero lejos de quedarse ahí, Antonio Rossi volvía a dejar claro que Terelu Campos cometió errores en sus palabras en la entrevista. «Si se lo tienes que explicar a la gente es que en algo has fallado», volvía a decir. «Esa es tu opinión. Yo creo que a ella se le hace una entrevista y ella contesta a las preguntas que le hacen y ya está. Habrá gente a la que le guste y gente a la que no. Yo estoy de acuerdo con ella en que si haces una entrevista y la gente no la comenta es que lo has hecho peor», concluía Carmen Borrego.