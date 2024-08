Terelu Campos se despacha contra el «espectáculo» que se vio en ‘TardeAR’ ante Beatriz Archidona

Este 2 de agosto Terelu Campos acudió a ‘¡De Viernes!’, el programa en el que colabora, tras la polvareda levantada con sus declaraciones en la revista ‘Lecturas’. A través de una entrevista en exclusiva, la periodista aseguró que hace «malabarismos» para sobrevivir debido a sus problemas económicos.

La hija mayor de la desaparecida María Teresa Campos negó que estuviera arruinada. Además, respondió a las críticas recibidas por su entrevista: «¿Las críticas a mi entrevista? Me parecen fenomenal, ¡fantásticas! Me horrorizaría hacer una entrevista y que nadie dijera nada. Eso sería espantoso y me preocuparía de verdad».

Del mismo modo, Terelu Campos quiso matizar sus declaraciones, que han sido muy criticadas. «Yo adquiero, por temas personales, en un momento de mi vida, una serie de compromisos que tengo que seguir cumpliendo aunque ya no se tengan que hacer esos cuidados», explicó.

El dardo de Terelu Campos a ‘TardeAR’

La madre de Alejandra Rubio pidió «perdón» también por haber utilizado la palabra «malabarismos»: «Cuando digo ‘malabarismos’ es porque cuando he apagado un fuego, me ha venido otro que no era mío. Más clara no puedo ser». «Te estás haciendo cargo de gastos que no son tuyos», le comentó uno de sus compañeros de programa.

Ella confirmó lo que resultaba «evidente», aunque dejó claro que esos gastos no procedían de su hija. Sino que se estaba refiriendo a su madre: «Son gastos que pertenecen a un engranaje que hubo que hacer para que una persona, la más importante de mi vida, tuviera (cubiertas) sus necesidades. Quien no entienda, me la pela. Porque yo, por las personas a las que más quiero en el mundo, que son mi hija y mi madre, no les iba a faltar nada».

Por otro lado, Terelu Campos lanzó un dardo a ‘TardeAR’, después de que el programa de su misma cadena haya desvelado el sexo de su futuro nieto: «Me parece feo. Pero iba a utilizar una palabra muchísimo más dura». «Soy más compañera que ellos, y así se lo he trasmitido”, dijo. De esta forma hacía referencia a los colaboradores del magacín vespertino, cuya presentadora, además, es la conductora de ‘¡De Viernes!’.

Además, asegura que a su hija no le ha gustado que haya sido desvelado que su bebé vaya a ser un niño. «No le ha hecho gracia que se haya hecho un espectáculo de algo que pertenece a su intimidad», sentencia.