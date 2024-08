Alejandra Rubio rompe su silencio tras la filtración de ‘TardeAR’ sobre el sexo de su primer hijo

Alejandra Rubio está atravesando un momento agridulce. Por un lado, feliz esperando la llegada de su bebé y, por otro, se ha quedado en paro tras la cancelación de ‘Así es la vida’, su principal fuente de ingresos. Pese a esto, sigue siendo la protagonista de los programas de crónica social día sí, día también.

Hace unos días, ‘TardeAR’ anunciaba, en exclusiva, el sexo del futuro bebé de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: un niño. Algo que no ha sentado nada bien a las Campos. La primera en pronunciarse al respecto era Carmen Borrego, tía abuela de la criatura, quien en ‘Vamos a ver’ criticaba el hecho de que se hubiera filtrado el sexo, una noticia que correspondería dar a los padres, si lo consideraran conveniente.

«No seré yo quien confirma ni desmienta, pero no me gusta que se diga. Me parece algo tan íntimo saber el sexo del bebé. Comprendo que es noticia pero, ¿me parece feo? Me parece feo. A mí no me gustaría que nadie desvelara el sexo de mi bebé. Lo sabría mi gente más cercana, mi familia», asegura la colaboradora de Telecinco.

Y señala que «a los únicos que les corresponde decirlo es a los padres y si ellos han decidido no hacerlo público, creo que esa intimidad se debe guardar. Me parece feo que lo hayan hecho. Hay límites y uno de ellos es la intimidad de decir tú misma si quieres hacer público el sexo de tu bebé», sentenció la tía de Alejandra Rubio en el magacín matinal de Telecinco.

Alejandra Rubio reacciona a la filtración de ‘TardeAR’

Apenas unas horas después de su tía, era la propia Alejandra Rubio la que reaccionaba a esa filtración. A pesar de que la joven ha negado que la noticia haya sentado mal a su familia, su semblante serio parecía indicar todo lo contrario. «Yo no he ocultado nada en ningún momento», ha dicho la hija de Terelu Campos a los reporteros de GTRES en un vídeo emitido por ‘TardeAR’.

Eso sí, aunque asegura que no le ha molestado, también ha querido lanzar un reproche a sus excompañeros de cadena. «No me molesta, simplemente creo que es una información que no tiene que dar nadie más que nosotros», ha dejado claro. Si bien afirma que no iban a vender ninguna exlusiva desvelando el sexo.

Alejandra Rubio también se ha pronunciado sobre el nombre del bebé, ya que se había especulado con la posibilidad de que llevase el nombre del padre, Carlo. Sin embargo, ella prefiere mantenerlo en secreto, al menos por el momento: «Me lo guardo para mí», sentencia.