La aplastante queja de Carmen Borrego a Joaquín Prat en ‘Vamos a ver’: ‘Hasta las narices’

Carmen Borrego se ha convertido en protagonista involuntaria de ‘Vamos a ver’ debido a la portada de la revista Semana en la que sale su hijo José María Almoguera junto a una mujer besándose tras su ruptura con Paola Olmedo y a la entrevista de su hermana Terelu en Lecturas.

En la entrevista que ha concedido Terelu Campos junto al posado en bañador, la colaboradora de ‘De Viernes’ asegura que se quedó sin voz cuando se enteró de que su hija Alejandra Rubio estaba embarazada. Un titular que ha dado mucho que hablar pues vendría a confirmar que a Terelu no le sentó bien lo de que iba a ser abuela pese a que ella había dicho que sí.

No obstante, Carmen Borrego ha querido explicar por qué Terelu cuenta en la entrevista que se quedó sin voz. Y es que nada tiene que ver con que no le gustara saber que Alejandra Rubio estaba embarazada como muchos han querido señalar.

«Alessandro interpreta que del disgusto se queda sin voz», aseveraba Joaquín Prat. «Normalmente esas cosas ocurren por sustos no por alegrías», espetaba Alessandro Lequio. Era entonces cuando Carmen Borrego explicaba que «ella tiene un proceso de cuerdas vocales, tiene un edema, y ella se queda sin voz no por la noticia sino porque cuando se lo cuenta Alejandra, ella no puede hablar con nadie ni contárselo a nadie ni siquiera a mí».

«Ella tiene que respetar que su hija siga sus tiempos y es la angustia de no poder contarlo ni poder hablarlo con nadie lo que le hace quedarse sin voz», insistía Borrego. «¿Tener un secreto es lo que le hace quedarse sin voz?», repreguntaba Antonio Rossi. «Cuando tu hija se queda embarazada lo normal es que puedas llamar a alguien y no es que la noticia le deje sin voz», volvía a insistir la colaboradora dejando claro que la noticia «impactó».

Después de que tanto Alessandro Lequio, Pepe del Real y Antonio Rossi cuestionaran que Terelu Campos no para de tirar de tragedias en sus entrevistas, Carmen Borrego trataba de justificar a su hermana y defendía que ella habla de lo que la preguntan y de todo lo que se habla en los platós de televisión. «Ella solo contesta a lo que la preguntan, no creo que haya dicho voy a hacer una entrevista de los dramas de mi vida porque mi hermana es feliz», aseveraba la colaboradora.

«Yo entiendo que no os guste la entrevista pero de todo de lo que se habla es de cosas que se han hablado en los platós de televisión y no dice nada nuevo en esta entrevista. Yo he aclaro el titular porque no es que me lo haya contado hoy mi hermana. Es que yo lo viví desde que la niña me lo cuenta a mí y ya tenía la libertad de hablar y me dijo me he quedado sin voz porque ni siquiera a ti te lo podía contar», proseguía diciendo Carmen Borrego.

Carmen Borrego le para los pies a Joaquín Prat: «Estoy hasta las narices»

Era entonces cuando Joaquín Prat sin pudor le soltaba si es que no se fiaban de ella. «¿Ni siquiera a ti te lo podía contar porque no sabes guardar un secreto?», le preguntaba el presentador. «No, cariño. Es porque su hija le dice quiero gestionarlo yo, no se lo digas a nadie», le contestaba de primeras Borrego.

«Yo de quedar de bocazas estoy ya un poco hasta las narices porque yo sé muchísimas cosas de mi familia que no cuento y no hablo», añadía una Carmen Borrego cansada de que se le acuse de filtrar noticias de su familia. «Y no te quedas sin voz», replicaba Prat a modo de dardo. «De verdad el chascarrillo de que Carmen es… Carmen habla de su familia, su familia habla de Carmen y en los platós de televisión se habla de Carmen y yo no he contado nunca ningún secreto», concluía.