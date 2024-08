Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo del viernes con la encrucijada de María con su falso embarazo

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ha cumplido 100 capítulos por todo lo alto en lo que a audiencias se refiere y también en cuanto a tramas.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, tras descubrir a Andrés a punto de besar a Begoña, María no aguantaba más y tras confrontar con su marido decidía dar un paso más pese a que Andrés le dice que no ha dejado de quererla. Tras hablar con Gema le juraba que acabará con esa historia entre Andrés y su cuñada.

Joaquín seguía con los planes de sacar adelante el balneario que querían hacer su padre y Mario Garcés. Sin embargo, parece que está solo en este proyecto pues Luis le decía que no quiere formar parte de ello pues él solo sabe hacer perfumes.

Begoña le contaba a Luz que María le pilló con Andrés y que no pueden seguir así. La doctora Borrell no dudaba en decirle que su error es Jesús y que debería acabar con su matrimonio. Y justo entonces, Luz no se contenía y le sacaba el asunto de la muerte de Valentín en Brasil. Y Begoña decidía callar que ella sabe toda la verdad y que Jesús fue quien mató a Valentín y a Clotilde aunque no puede contar nada.

Fina volvía a mostrarse celosa con Marta al ver que no para de hablar con Isabel pero la jefa le dejaba claro que ella de quién está enamorada es de ella. Tras ello, Fina decidía sorprender a su novia con un regalo aconsejada por Isabel. Por su parte, don Agustín Agustín se mostraba inseguro ante la creciente popularidad de Mateo al ver que poco a poco los De La Reina confían en él como párroco.

Digna optaba por hablar con Jesús tras descubrir que Julia en realidad era hija de Valentín y no suya. Y el De La Reina le pedía que no le diga nada a la pequeña y que ya hablará él con ella cuando la niña sea mayor. Y Digna aceptaba pero le dice que no se sostiene la teoría de que Valentín mató a Clotilde por rabia y Jesús le decía que no sabe si su primo sabía que era el padre de la niña y no duda en decirle a Digna que Valentín acabó con Clotilde porque ella iba a volver con él.

María decidía hablar con Jesús y le contaba que vio a Begoña y a Andrés cuando estaban a punto de besarse. Lleno de ira, Jesús se enfrentaba a puñetazos con su hermano Andrés, que le negaba que eso ocurriera así. Al verles, Damián trata de separarles y Andrés no dudaba en acusar a su padre de haber falsificado el acta de defunción de Valentín y amenaza con poner todo por escrito por si algún día él aparece muerto.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 114 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el viernes 2 de agosto? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 114 de ‘Sueños de libertad’

Jesús confronta con Begoña harto de ver sus acercamientos con Andrés. Tras pillarla con un frasco de tranquilizantes no duda en tirárselos. Mientras Andrés habla con su amigo de Brasil y le pide que investigue sobre la muerte de su primo Valentín y donde puede estar su cuerpo.

Después Andrés no aguanta más y le dice a María que no entiende que malmeta y recurra a su hermano por sus celos con Begoña. Tras ello, no duda en decirle que quizás se equivocó al casarse con ella pero que ahora al estar embarazada tienen que estar juntos y ella le pega y le pide que tienen que ser felices.

Fina y Marta vuelven a disfrutar de una jornada en la capital después de que la dependienta le regalara a su amada unas entradas para ir a ver un concierto de Luis Mariano. Por su parte, Gema intenta reconquistar a Joaquín pese a sus desprecios

Tras descubrir que Íñigo vive del dinero que gana con el contrabando de electrodomésticos, Tasio le pide formar parte del negocio. Pero para conseguirlo tiene que pagar 2.000 pesetas. Un dinero que no tiene y que debe recaudar para seguir adelante.

Don Agustín no duda en sembrar las dudas sobre Mateo en la diócesis cansado de ver que el jóven párroco le está quitando todo el protagonismo en la colonia. Paralelamente, Mateo le pide a Claudia pasear por la tarde juntos y Carmen le aconseja que se aleje del cura.

En la mansión, Damián y Jesús vuelven a discutir después de lo que pasó con Andrés. El hijo mayor le pide a su padre que envíe a Andrés a Olite o a donde sea porque mientras siga allí les va a traer muchos problemas si llega a enterarse de todo lo que están ocultando. Después es Digna la que le muestra a Damián sus dudas sobre lo violento que puede llegar a ser Jesús y que pudiera ser él el que disparó a Begoña.

Joaquín trata de conseguir que Luis le ayude con los planes de sacar adelante el proyecto del balneario. El hermano mayor le pide que ponga fin a su relación con los De La Reina y le deja claro que siempre va a estar supeditado a la orden de sus primos.

María se enfrenta con Begoña tras pillarle junto a Andrés y le deja claro que la conoce perfectamente y que no le va a permitir que le provoque y que se aleje de Andrés. Tras la discusión, María decide arrojarse por las escaleras. Al tratar de auxiliarla, Jaime descubre que no estaba embarazada y ella le pide que diga que lo ha perdido a cambio de no contar a nadie que él tiene una relación con Luz.