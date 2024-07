Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo del jueves con la amenaza de muerte de Andrés

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ha cumplido 100 capítulos por todo lo alto en lo que a audiencias se refiere y también en cuanto a tramas.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Begoña se quedaba completamente hundida tras la muerte de su madre y no dudaba en recriminarle a Jesús que no aceptara llevársela a casa para evitar que se contagiara de la gripe. Y tras ello, solicitaba que fuera Mateo quien oficiara el entierro de Mercedes y no don Agustín. Para tratar de afrontar la pérdida, Begoña seguía refugiándose en las pastillas.

Fina y Marta disfrutaban de un paseo por Madrid tras haber pasado la noche juntas en la capital. La jefa no dudaba en decirle a la dependienta que se siente menospreciada por su hermano después de haber sido ella quién contactó con Patricia Lambert y asegura sentirse menos sola tras la llegada de Isabel, la secretaria. Algo que hace que Fina se sintiera celosa. Después Marta descubría que tiene muchas cosas en común con su secretaria.

Don Agustín acudía a la tienda a visitar a Claudia después de su charla con Ramona. El sacerdote presionaba a la dependienta para que haga lo mejor para ella y para su bebé pues ya se le empieza a notar su barriga y que cuando todo salga a la luz pueden repudiarla. Pero Claudia le pide que le deje tranquila y que hará lo que ella quiera.

Tras descubrir que Julia es su nieta, Digna no quiere parar pues necesita respuestas a todas las dudas que le surgen en la cabeza. Mientras Damián tratana de que le perdone y puedan retomar sus planes de boda pero Digna le decía que ya no confía en él y que no hay vuelta atrás.

Jaime sufría una crisis en casa tras el entierro y trataba de disimularla delante de Marta y ella se daba cuenta de que su marido le está ocultando algo y le preguntaba si está todo bien con Luz.

Luis le mostraba a Joaquín los documentos de Gervasio que le entregó Mario Garcés en los que se veía que su padre y su amante descubrieron una fuente subterránea de aguas termales y pretendían crear un balneario. Y Joaquín harto de tener que estar a las órdenes de los De La Reina pedía llevarlo a cabo.

Digna le confesaba a Andrés que le contó a su padre que quería buscar a Valentín en Brasil. Y el De La Reina decidía ocultarle a su tía sus sospechas sobre la muerte de su primo pues no cree que sea una coincidencia que haya aparecido su certificado de muerte justo cuando le estaban buscando. Y por ello no va a dudar en buscar el cuerpo de su primo.

Andrés consolaba a Begoña tras la muerte de su madre después de que cuando lo intentó hacer en el vestúbulo de la casa, Jesús se lo impidió. Begoña no dudaba en decirle que no sabe cómo va a salir de esta pues también está perdiendo al amor de su vida. Y justo cuando los dos se iban a besar, María los pillaba.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 113 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el jueves 1 de agosto? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 113 de ‘Sueños de libertad’

Dani Tatay, Nancho Novo y Alain Hernández en ‘Sueños de libertad’.

Tras descubrir a Andrés a punto de besar a Begoña, María no aguanta más y tras confrontar con su marido decide dar un paso más pese a que Andrés le dice que no ha dejado de quererla. Tras hablar con Gema le jura que acabará con esa historia entre Andrés y su cuñada.

Joaquín sigue con los planes de sacar adelante el balneario que querían hacer su padre y Mario Garcés. Sin embargo, parece que está solo en este proyecto pues Luis le dice que no quiere formar parte de ello pues él solo sabe hacer perfumes.

El embarazo de Claudia empieza a ser notorio y la dependienta habla con Fina y Carmen y les dice que ha decidido confesar que está embarazada después de que una clienta le dijera que la notaba más gorda. Pero sus compañeras le tratan de frenar.

Begoña le cuenta a Luz que María le pilló con Andrés y que no pueden seguir así. La doctora Borrell no duda en decirle que su error es Jesús y que debería acabar con su matrimonio. Y justo entonces, Luz no se contenía y le sacaba el asunto de la muerte de Valentín en Brasil. Y Begoña decide callar que ella sabe toda la verdad y que Jesús fue quien mató a Valentín y a Clotilde aunque no puede contar nada.

Fina vuelve a mostrarse celosa con Marta al ver que no para de hablar con Isabel pero la jefa le deja claro que ella de quién está enamorada es de ella. Tras ello, Fina decide sorprender a su novia con un regalo aconsejada por Isabel. Por su parte, don Agustín Agustín se muestra inseguro ante la creciente popularidad de Mateo al ver que poco a poco los De La Reina confían en él como párroco.

Digna opta por hablar con Jesús tras descubrir que Julia en realidad era hija de Valentín y no suya. Y el De La Reina le pide que no le diga nada a la pequeña y que ya hablará él con ella cuando la niña sea mayor. Y Digna acepta pero le dice que no se sostiene la teoría de que Valentín mató a Clotilde por rabia y Jesús le dice que no sabe si su primo sabía que era el padre de la niña y no duda en decirle a Digna que Valentín acabó con Clotilde porque ella iba a volver con él.

María decide hablar con Jesús y le cuenta que vio a Begoña y a Andrés cuando estaban a punto de besarse. Lleno de ira, Jesús se enfrentaba a puñetazos con su hermano Andrés, que le negaba que eso ocurriera así. Al verles, Damián trata de separarles y Andrés no duda en acusar a su padre de haber falsificado el acta de defunción de Valentín y amenaza con poner todo por escrito por si algún día él aparece muerto.