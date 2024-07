Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo del miércoles: la pillada a Andrés y Begoña lo girará todo

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ha cumplido 100 capítulos por todo lo alto en lo que a audiencias se refiere y también en cuanto a tramas.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, tras descubrir que Julia es su nieta, Digna disfrutaba de su primer momento como abuela con la pequeña en la cocina y no dudaba en hablarle de sus antepasados mientras cocinaban galletas y no dudaba en contarle la receta de su tatarabuela.

Andrés acudía al sanatorio a visitar a Mercedes y mostrarle su apoyo a Begoña. Los médicos han desahuciado a su madre y ella no dudaba en tirar de calmantes para aliviar su pena. En su visita, Begoña le decía a Andrés que Jesús sigue sintiendo celos hacia él después de ver los dibujos que hizo su suegra de Andrés y Begoña.

Patricia Lambert, que ha caído rendida a los encantos de Jesús, no dudaba en proponerle una noche de pasión. Pero él le ponía condiciones, si no acepta el dos por ciento de los beneficios en lugar del cinco que pide le contará a su marido lo que ha pasado entre ellos. Por si fuera poco, le contaba todas las infidelidades de las que se ha enterado gracias al periodista y finalmente ella aceptaba al verse acorralada.

Marta discutía con Jesús hasta de ver que siempre terminaba consiguiendo todo lo que se propone con sus tejemanejes. A su vez, Jesús no dudaba en confrontar con Andrés después de descubrir los dibujos de su suegra y le daba un último aviso si se acercaba a su mujer.

Mario Garcés acudía a despedirse de Luis al dispensario y no dudaba en entregarle un maletín de Gervasio y que podría cambiarle la vida a los Merino pues contiene un proyecto importante en el que estaban trabajando los dos y le pide al perfumista que vaya con cautela.

Jaime se siente celoso por los sentimientos de Luz hacia Luis y en plena discusión el doctor perdía la vista y aseguraba que lo ve todo negro. Poco a poco, la enfermedad del médico va en aumento. Por la noche, Luz llamaba a Jaime y María oía toda la conversación y descubría la relación que existe entre ellos.

Damián le revelaba a Jesús que le ha contado a Digna que Julia es su nieta y el de La Reina se ponía violento con su padre y no dudaba en amenazarle con hacerle caer si todo sale a la luz y le pedía que se olvide de su relación con su tía. Tras ello, es Digna la que le entregaba el anillo al sentirse dolida por las mentiras de su amado.

Antes de irse al pueblo, Ramona le pedía ayuda a don Agustín y le solicitaba que vigile a Mateo. El joven párroco acudía a darle la extremaunción a Mercedes. La mujer agonizaba y antes de morirse le rogaba a su hija que esconda los dibujos que le hizo con Andrés.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 112 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el miércoles 31 de julio? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 112 de ‘Sueños de libertad’

Begoña está completamente hundida tras la muerte de su madre y no duda en recriminarle a Jesús que no aceptara llevársela a casa para evitar que se contagiara de la gripe. Y tras ello, solicita que sea Mateo quien oficie el entierro de Mercedes y no don Agustín. Para tratar de afrontar la pérdida, Begoña sigue refugiándose en las pastillas.

Fina y Marta disfrutan de un paseo por Madrid tras haber pasado la noche juntas en la capital. La jefa no duda en decirle a la dependienta que se siente menospreciada por su hermano después de haber sido ella quién contactó con Patricia Lambert y asegura sentirse menos sola tras la llegada de Isabel, la secretaria. Algo que hace que Fina se sienta celosa. Después Marta descubre que tiene muchas cosas en común con su secretaria.

Don Agustín acude a la tienda a visitar a Claudia después de su charla con Ramona. El sacerdote presiona a la dependienta para que haga lo mejor para ella y para su bebé pues ya se le empieza a notar su barriga y que cuando todo salga a la luz pueden repudiarla.

En el almacén, Iñigo se incorpora al trabajo en sustitución de Mateo y parece que su relación con Tasio no va a ser fácil. No parece que haya una buena conexión entre los dos operarios.

Tras descubrir que Julia es su nieta, Digna no quiere parar pues necesita respuestas a todas las dudas que le surgen en la cabeza. Mientras Damián trata de que le perdone y puedan retomar sus planes de boda pero Digna le dice que ya no confía en él y que no hay vuelta atrás.

Jaime sufre una crisis en casa tras el entierro y trata de disimularla delante de Marta y ella se da cuenta de que su marido le está ocultando algo y le pregunta si está todo bien con Luz.

Luis le muestra a Joaquín los documentos de Gervasio que le entregó Mario Garcés en los que se veía que su padre y su amante descubrieron una fuente subterránea de aguas termales y pretendían crear un balneario. Y Joaquín harto de tener que estar a las órdenes de los De La Reina pide llevarlo a cabo.

Digna le confiesa a Andrés que le contó a su padre que quería buscar a Valentín en Brasil. Y el De La Reina decide ocultarle a su tía sus sospechas sobre la muerte de su primo pues no cree que sea una coincidencia que haya aparecido su certificado de muerte justo cuando le estaban buscando. Y por ello no va a dudar en buscar el cuerpo de su primo.

Andrés consuela a Begoña tras la muerte de su madre después de que cuando lo intentó hacer en el vestúbulo de la casa, Jesús se lo impidió. Begoña no duda en decirle que no sabe cómo va a salir de esta pues también está perdiendo al amor de su vida. Y justo cuando los dos se iban a besar, María los pillaba.