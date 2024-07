Si te gusta ‘Padre no hay más que uno 4’, Netflix tiene esta película de Santiago Segura que arrasa

El verano muchas veces invita a quedarse en casa, con el aire acondicionado a toda potencia, y viendo alguna película que no nos haga pensar mucho. Historias divertidas, entretenidas, y si pueden funcionar para toda la familia, mejor que mejor. Y, entre toda la oferta inmensa que hay en las plataformas de streaming, Netflix quizá tenga la solución para arreglarte una tarde que no sepas qué ver. Estamos hablando de la comedia española ‘Vacaciones de verano’, que ya está en su catálogo y se ha consolidado como uno de los contenidos más vistos.

Dirigida por Santiano Segura -que este miércoles 17 de julio estrena la cuarta parte de la taquillera saga ‘Padre no hay más que uno’- y producida por Sony Pictures, también está protagonizada por el polifacético artista. Junto a él encontramos al actor y humorista Leo Harlem, además de varios fijos en las últimas películas de Segura, como Luna Fulgencio, Sirena Segura, Alejandro Serrano, Edu Soto, Toni Acosta o Silvia Abril. Se trata de la película número 15 dirigida por Santiago Segura, que ha reconducido su carrera, enfocándola por completo al cine familiar. Desde ‘Padre no hay más que uno’ hasta ‘A todo tren’, pasando por esta ‘Vacaciones de verano’. Y la estrategia le está saliendo muy bien, porque no deja de dominar la taquilla española con cada estreno.

Solo durante el primer fin de semana en taquilla, ‘Vacaciones de verano’ logró recaudar un total de 1.151.276 euros y reunir a 212.213 espectadores. Al final de su carrera en las salas de cine, consiguió acumular un total de más de 7 millones de euros. Y ahora busca repetir el éxito en Netflix, donde se ha colocado entre el contenido más visto desde su llegada a la plataforma. Porque es una película perfecta para estas semanas, sobre todo gracias al entorno donde tuvo lugar el rodaje: Tenerife.

¿De qué va ‘Vacaciones de verano’?

Dos amigos, Oscar y Félix, pierden su trabajo y se ven obligados a aceptar uno temporal como animadores infantiles en un hotel de lujo. Al ser ambos divorciados, les tocan sus hijos un mes de verano y les es imposible compaginarlo con este nuevo empleo. Con lo cual deciden llevarse a los niños y ocultarlos en el hotel, escondidos en la zona de empleados… pero el plan resulta ser un desastre.

Y, aunque la película no descubre nada, y sigue el mismo esquema que los anteriores del director, funciona gracias sobre todo al arrollador carisma de Leo Harlem. O gracias a la presencia de una recuperada Patricia Conde, que estaba deseando volver a hacer cine. Y que, además, destaca la importancia de mantener la fórmula del éxito que ha encontrado Segura. «Es como el que repite en el mismo restaurante porque sabe que le van a dar lo que le gusta. Santiago tiene al público ganado desde hace mucho”.

Santiago Segura además vuelve a trabajar con Leo Harlem tras el éxito de ‘A todo tren’. Sobre todo porque estaba deseando repetir ese dúo que había funcionado tan bien. «En ‘A todo tren’, me encanta la dinámica entre el caradura abuelo que encarnaba Leo y el padre agobiado y perfeccionista que interpretaba yo. Sentí que eso me gustaba y quería repetirlo», explicó Segura en una entrevista a eCartelera.

Una amistad entre los dos actores que se ha ido fraguando película a película. Y cada uno habla del otro desde el máximo respeto siempre. «(Santiago) tiene claro lo que quiere contar y cómo lo quiere hacer. Luego tienes libertad para decirle: ‘oye, esta frase yo creo que hay que decirlo así’, pero luego si no lo haces como él quiere, pues te dice: ‘mal». Así explica su experiencia Leo Harlem trabajando con Segura.

Pero es que además, el propio Harlem también se ha especializado en este tipo de historias familiares, e incluso tiene otra propuesta veraniega en Netflix. Estamos hablando de ‘El mejor verano de mi vida‘, junto a Maggie Civantos. Una comedia costumbrista y muy emotiva, en la que el cómico interpreta a Curro, un padre que quiere llevar a su hijo al pueblo donde pasó los mejores veranos de su vida cuando era joven.