Santiago Segura sorprende al anunciar la nueva película de ‘Torrente’ y le pone fecha y título

Santiago Segura fue este lunes el encargado de protagonizar el cierre de temporada de ‘El Hormiguero’ un año más. El humorista visitó a Pablo Motos para presentar su nueva película, ‘Padre no hay más que uno 4: campanas de boda’, la última entrega de la exitosa saga. Sin embargo, ante la insistencia del presentador, acabó revelando cuándo llegará la próxima entrega de ‘Torrente’ y el título que llevará. Un anuncio que llegó acompañado de una sonada advertencia por parte del valenciano.

Por cuarto año consecutivo, el humorista visitó a Motos para despedirse de los espectadores del programa antes de las vacaciones de verano. «Ya es un clásico, porque acabamos siempre contigo y con la peli del verano», bromeó el presentador nada más arrancar la entrevista.

Santiago Segura sobre ‘Torrente’: «El año que viene la ruedo»

Y la visita del invitado infinity fue avanzando entre muchas risas mezcladas con algún reproche. Cuando el presentador le preguntó por la diferencia entre esta última entrega de la saga y las tres anteriores, Santiago Segura le llamó la atención. «Es que hay que verlas Pablo, eso te da alguna pista», espetó el actor insistiendo en que el valenciano nunca ve sus películas.

Pablo Motos y Santiago Segura en ‘El Hormiguero’

Tras un cruce de reproches en el que el invitado confesó los celos que le profesa a Will Smith y una extensa broma sobre la autenticidad del pelo de Pablo Motos, el presentador acorraló al humorista para conseguir la gran exclusiva de la noche. «No sé si te puedo hacer esta pregunta», comenzó advirtiendo Motos al humorista, que sin miedo, le dio total libertad.

Fue entonces cuando el presentador le preguntó por la siguiente entrega de ‘Torrente’, y Santiago Segura sorprendió con su respuesta. «Llevo dos años escribiendo, así que yo creo que el año que viene la ruedo», adelantó el actor, desatando la euforia en el valenciano, que se ha confesado en múltiples ocasiones como profundo admirador de la saga.

«Soy uno de los que te ha dicho siempre que hagas ‘Torrente’, porque es una película realmente disruptiva. Es ficción, entonces, si algo es políticamente incorrecto, machista u homófobo… es ficción, es una parodia de cómo somos o qué nos da miedo», continuó explicando el comunicador antes de lanzar una advertencia a su invitado sobre la próxima entrega de la saga.

‘Torrente presidente’, la nueva entrega de la saga

«Pero ahora hay un problema bastante asqueroso con la autocensura, que parece que hay que pedir permiso para saber lo que tienes que pensar. ¿Vas a ser valiente en el nuevo Torrente o te va a cortar el qué dirán?», preguntó el presentador a Santiago Segura, que no dudó en confesar cómo de incorrecta será la continuación de la polémica franquicia.

«No voy a ser valiente porque es lo que siempre he hecho», comenzó señalando el invitado infinitity del programa. «Si que es verdad que he esperado a que mis hijas sean más mayores para que cuando nos echen de España no les afecte tanto», bromeó el humorista, que aseguró que da por sentado que la gente «entiende que es ficción». Y cuando Motos le preguntó tímidamente si podía adelantar el título, Segura no se lo pensó dos veces: «Sí, ‘Torrente presidente'».