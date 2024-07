Netflix compra la mejor serie de ciencia ficción de la historia y la suma a su catálogo gratis

Estás en 2004. Las redes sociales no existen y lo más cerca que estás de un iPhone es tu iPod repleto de canciones de Britney Spears o David Bisbal. Solo tienes Myspace aunque no acabas de entenderlo del todo, y tienes Digital+ en la televisión para ver series americanas casi de estreno. Entonces llega una nueva ficción al canal de Fox. Se llama ‘Perdidos’ y parece ser que su trama gira en torno a un accidente aéreo, y cómo viven desde entonces los supervivientes. Todo comienza con uno de los protagonistas tirado en la playa, mirando hacia el cielo. No eres consciente en ese momento, pero estás ante una de las series de tu vida.

Porque ‘Perdidos’ se convirtió en pocos años en una de las series más emblemáticas, copiadas e importantes de la historia de la televisión. Creada por Lloyd Braun, J.J. Abrams y Damon Lindelof, se extendió durante 6 temporadas y llegó hasta 2010, cuando se estrenó el último capítulo, reuniéndonos a todos frente a la televisión. Y, por primera vez en España, se emitió a la vez que el estreno norteamericano. Un evento sin precedentes que aumentó el grado de leyenda de la serie.

‘Perdidos’, una de las series más recordadas de la historia.

Netflix, próxima parada

Jack, Kate, Sawyer, Hurley, Locke… todos pasaron a formar parte de nuestra familia y ahora, gracias a Netflix, van a volver a nuestras televisiones. Porque desde el próximo 15 de agosto, las seis temporadas podrán verse completas en la plataforma de streaming, que arrebata así la exclusividad a Disney Plus, único servicio en el que podía verse la serie al completo. ‘Perdidos’ tuvo un enorme plantel de secundarios y nos dejó episodios o frases para el recuerdo («Not Penny’s boat» sigue poniéndonos los pelos de punta). Y, pese a que no estaba destinada a resolver todos sus enigmas, como confesaron sus propios creadores, era una serie de misterio como ninguna otra.

Los fotos de internet echaban chispas después de cada capítulo, teorizando sobre la isla, sobre la iniciativa Dharma, sobre el humo negro o los osos polares… Y, aunque ‘Perdidos’ falló en dar una buena solución a todo, y su final es uno de los más polémicos de la televisión, sí que triunfó en crear una comunidad de fans irrepetible. Desde entonces, ninguna serie ha conseguido replicar su éxito. ‘Juego de tronos‘ ha sido la más cercana a conseguirlo, pero había espectadores que jugaban con ventaja al haberse leído los libros. En ‘Perdidos’ era diferente. Todos íbamos a ciegas. Todos estábamos intrigados por saber lo que ocurría semana tras semana. No habrá otra igual, y de cuando en cuando, hay que seguir reivindicándola. Y, gracias a Netflix, quizá haya llegado su momento… otra vez.

Así es ‘Perdidos’, una de las series más importantes de la historia de la televisión

Un hombre se despierta en plena jungla para darse cuenta de que el avión en el que viajaba ha sufrido un accidente, cayendo en una misteriosa isla. Su nombre es Jack y allí conocerá a otros supervivientes, entre los que se encuentran Kate y Charlie. Juntos, inician una expedición jungla adentro para pedir ayuda al exterior.

La sinopsis del primer episodio tampoco dejaba muy claro lo que íbamos a encontrarnos después. Y, aunque la serie siguiera un camino bastante irregular, con temporadas muy inferiores a otras, mantuvo alerta a toda la audiencia. Nos mantuvo al otro lado de la pantalla, deseosos por saber más. Falló en lanzar la carrera de sus actores (quizá la que más cerca haya estado de triunfar sea Evangeline Lilly), pero todos conocíamos sus caras. ¿Cómo olvidar a Matthew Fox, o a Josh Holloway? Uno de los pocos famosos en el reparto era Dominic Monaghan, Merry en la trilogía de ‘El señor de los anillos‘. Pero hoy en día, cualquier fan podría decirte de memoria los nombres de todos los personajes y de sus intérpretes.

‘Perdidos’ marcó un antes y un después en la historia de las series. Dejó claras las reglas del juego a partir de su estreno, y fomentó la locura de las teorías que llega hasta nuestros días (‘WandaVision’ es un claro ejemplo de ello). ¿Irrepetible? Quizá. ¿Histórica? Desde luego. Y ahora nos tocará disfrutar de nuevo este verano de sus 121 episodios, seguir tratando de encontrar pistas que pasamos por alto en su día. Y, sobre todo, ayudar a que lleguen nuevos fans a la ficción creada por Abrams, Lindelof y Braun. Ha llegado la hora de regresar a la isla.