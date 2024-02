Dónde ver la trilogía extendida de ‘El señor de los anillos’ este fin de semana gratis en TV

Hay grandes sagas cinematográficas que no nos cansamos de ver una y otra vez. Ahí están los ejemplos de ‘Star Wars‘, ‘Harry Potter‘ o ‘Indiana Jones‘. Pero si hay una que destaque con solo tres películas, esa es la trilogía de ‘El señor de los anillos’, creada por Peter Jackson hace ya 23 años. Estrenada en 2001, se convirtió en la primera gran adaptación de la popular saga literaria de J. R. R. Tolkien. Una obra que se basaba en otras historias como ‘Los nibelungos’, pero que consiguió revolucionar el género fantástico por completo. Y haciendo honor a su historia, también lo consiguió la trilogía cinematográfica. Un evento como pocas veces visto, y que marcó por completo a toda una generación. Así que este fin de semana del 16 de febrero, tienes cita con sus versiones extendidas en Neox, a partir de las 22.00 horas.

Este viernes 16 de febrero llega la primera de las entregas: ‘La comunidad del anillo’. El sábado 17 de febrero, también a las 22.00 horas, podremos ver ‘Las dos torres’. Y el domingo 18 de febrero, llega el final de la historia con la versión extendida de ‘El retorno del rey’. Un fin de semana perfecto para vivir la aventura de Frodo y Sam (y no, no va tan lento como creemos), llevando el anillo único a Mordor, a los fuegos del Monte del Destino, para salvar a la Tierra Media del mal de Sauron, que busca conquistarlo todo.

Entre las tres películas, ‘El señor de los anillos’ acumuló casi 3.000 millones de dólares en taquilla. Además, 17 Premios Óscar, con el particular récord de igualar a ‘Titanic’ y ‘Ben-Hur’ como película con más estatuillas. Ese honor recayó en ‘El retorno del rey’, con 11 premios. Un acontecimiento cinematográfico histórico que tuvo luego otra trilogía, ‘El Hobbit’, que no consiguió el resultado esperado. Sobre todo por su abuso del CGI y sus tramas estiradas, sobre todo al compararlas con el material a adaptar: un libro de apenas 300 páginas. Eso sí, logró más de 2.900 millones de dólares en taquilla entre las tres películas.

‘El señor de los anillos’ es una de esas sagas más grandes que la vida misma. Con Elijah Wood, Orlando Bloom, Sean Astin, Viggo Mortensen, Liv Tyler o Ian McKellen como protagonistas, el gran público redescubrió la obra magna de Tolkien, y trascendió de tal manera que las imitaciones y parodias se siguen sucediendo a día de hoy.

Versiones extendidas: más de todo

Las versiones extendidas de ‘El señor de los anillos’ no suelen tener cabida en la televisión tradicional. Sobre todo debido a su excesiva duración:

‘La comunidad del anillo’ Versión cinematográfica: 178 minutos V ersión especial extendida: 238 minutos

‘Las dos torres’ Versión cinematográfica: 179 minutos Versión especial extendida: 235 minutos

‘El retorno del rey’ Versión cinematográfica: 201 minutos Versión especial extendida: 263 minutos



Frodo, Sam… y Gollum. / NEW LINE CINEMA

Es decir, una maratón en condiciones para aprovechar al máximo las noches de este fin de semana. Así que si eres fan de la saga, o nunca has tenido oportunidad de ver las versiones extendidas, Neox te lo pone muy, pero que muy fácil. Aunque si no, siempre puedes verlas en HBO MAX o Prime Video. Eso sí, si quieres las versiones extendidas, no podrás encontrarlas.

¿De qué va ‘El señor de los anillos’?

En la Tierra Media, el Señor Oscuro Sauron ordenó a los Elfos que forjaran los Grandes Anillos de Poder. Tres para los reyes Elfos, siete para los Señores Enanos, y nueve para los Hombres Mortales. Pero Saurón también forjó, en secreto, el Anillo Único, que tiene el poder de esclavizar toda la Tierra Media. Con la ayuda de sus amigos y de valientes aliados, el joven hobbit Frodo emprende un peligroso viaje con la misión de destruir el Anillo Único.

Amazon y los Anillos de Poder

Lo que sí podrás encontrar en Amazon Prime Video es la serie basada en los escritos de J.R.R. Tolkien sobre la Tierra Media. En la serie ‘El señor de los anillos. Los anillos de poder‘ podrás conocer la historia de Sauron, Galadriel o los primeros hombres, mucho antes del enfrentamiento que originaria todo lo que vimos en la saga dirigida por Peter Jackson.

La serie fue muy criticada por su nivel inferior comparado con la saga cinematográfica, pero pese a ello, renovó por una segunda temporada que sigue en producción y que nos llegará en los próximos años. Y sus protagonistas y creadores ya han desvelado que será mucho más atrevida que la primera. ¿Conseguirán ir uniendo todos Los Cabos sueltos, y mejorando todos los puntos negativos de esos primeros episodios (lo siento, pero miramos directamente a los pelosos al escribir estas líneas)? Habrá que esperar a ver. Pero mientras, tenemos la trilogía de ‘El señor de los anillos’ este fin de semana en Neox’.