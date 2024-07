Avance semanal de ‘Pecado original’ con la trampa de Ender y Yildiz para acabar con Handan

‘Pecado original‘, la serie turca diaria de Antena 3, arranca una nueva semana después de que el inesperado matrimonio de Kumru y Ekin y la llegada de Handan a Estambul haya puesto patas arriba a Ender, Yildiz y todo su entorno.

En el último capítulo ofrecido de ‘Pecado original’, Ekin regresó buscando justicia. Y por ello, no duda en decirle a Dogan que no pudieron acabar con él, pero que no ha olvidado lo que pasó en su casa. Además, se inventa que Çetin le salvó, aunque, en realidad, fue Çagatay.

Mientras que Dogan no perdona a la persona que le traicionó y amenaza a Ekin con sacar a la luz su expediente delictivo si le denuncia por algo. Le amenaza para que no cuente la verdad a Kumru y que ella siga pensando que la abandonó.

Ekin también se disculpó con Kumru y le aseguró que no quiso hacerla daño e intentó retomar su relación. Así, le pedía una oportunidad y prometía quedarse. Kumru solo quiere ser feliz y confiar en su pareja. Y finalmente, los dos se casaban.

¿Qué va a pasar a lo largo de toda esta semana en ‘Pecado original’? Adelántate aquí a las próximas tramas de la ficción otomana que se ofrecerá a su hora habitual tras ‘Sueños de libertad’. Así ‘Pecado original’ ofrecerá de lunes a viernes desde las 16:50 horas y hasta las 18 horas una nueva tanda de episodios, en la semana del lunes 8 al viernes 12 de julio de 2024 en Antena 3.

‘Pecado original’ – Capítulos del lunes 8 al viernes 12 de julio:

Handan, la enemiga de Ender y Yildiz

Handan ha comenzado a ser un estorbo para Ender y no deja de incordiar a Yildiz. Precisamente por eso, la hija de Asuman le propondrá a la que un día fue su mejor amiga unir fuerzas para tenderle una trampa a Handan y eliminarla para siempre de sus vidas.

Por otro lado, uno de los secretos mejor guardados de los Kuyucu saldrá a la luz. Hasan Ali tuvo otro hijo que nunca llegó a reconocer, por lo que Çağatay podría verse obligado a compartir todo su imperio con un hermano que conoce muy bien desde hace tiempo. ¿De quién se tratará?

La guerra entre Ekin y Doğan no cesará con el matrimonio de Kumru. El hijo de Sami Önder seguirá intentando desenmascarar a su suegro, pero no se imagina que el empresario guarda un as bajo la manga que lo protegerá de cualquier amenaza.

Caner tendrá un fuerte enfrentamiento con su hermana por defender su relación con Gamze. La joven no soportará las críticas de su cuñada y querrá romper con su novio. ¿Pero conseguirá Caner salvar su relación?

Además, Çağatay seguirá investigando cómo destruir a Doğan, Kumru y Yildiz protagonizarán más de un tiro y afloja y Sedai tendrá que enfrentarse a una importante decisión.