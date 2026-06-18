Muere con solo 35 años una actriz de la serie turca 'Pecado Original' por un infarto fulminante

La industria audiovisual turca se encuentra de luto esta semana por el repentino fallecimiento de Ece Irtem, actriz mayormente conocida en España por su papel como Meriç en 'Pecado original', serie que finalizó sus emisiones en las tardes de Antena 3 en 2024. La joven intérprete falleció hace unos días en su casa de Estambul a causa de un infarto fulminante.

Este domingo 14 de junio la actriz celebraba su 35 cumpleaños sin saber que horas después sufriría un episodio cardíaco sin que los médicos pudiesen hacer nada por salvarla. Y a lo largo de la semana, los fans de la popular serie que se emitió en Antena 3 entre otros títulos como 'Sandik Kokusu' o 'Me robó mi vida', han expresado su conmoción en redes ante su inesperada muerte. De hecho, Ece Irtem compartía hace solo seis días en Instagram fotos de su viaje a Tailandia.

Adiós a Ece Irtem, la actriz que conquistó al público como Meriç en 'Pecado original'

De acuerdo con las declaraciones de su abogado, Ece Irtem falleció alrededor del mediodía del lunes 15 de junio en su domicilio, donde se encontraba junto a su madre tras haber celebrado su cumpleaños el día anterior. Y las primeras evaluaciones apuntan a que falleció debido a un ataque al corazón, mientras la investigación se encuentra pendiente de los resultados de la autopsia.

Uno de los primeros en tomar las redes para llorar su pérdida ha sido el actor Can Yaman, que compartió pantalla con la actriz en 'El hombre equivocado'. El famoso intérprete turco publicó una imagen de ambos en blanco y negro juntos con un corazón roto a modo de despedida.

La productora Gold Film también ha expresado sus condolencias trasladando el pésame a sus amigos y familiares. "Con profunda tristeza nos enteramos del fallecimiento de nuestra querida actriz, Ece İrtem. Rogamos a Dios por su misericordia y ofrecemos nuestras condolencias y oraciones a su afligida familia y a todos los que la amaron, para que encuentren fortaleza. Que descanse en paz, que su alma descanse en el cielo", reza en una publicación en sus redes sociales.

En España, el público se enamoró de Ece Irtem gracias a su papel en 'Pecado original', donde aterrizó como la mejor amiga de la infancia de Kumru en uno de los momentos clave de la serie: tras su ruptura con Çağatay, convirtiéndose en un gran apoyo y ganándose el cariño de los seguidores y un puesto fijo en la serie gracias a la popularidad que adquirió su personaje en poco tiempo.

La actriz turca daba vida a Meriç, una abogada de éxito que llegó a la serie con un inconfesable secreto que lo cambiaría todo: su profundo amor por Doğan, con quien protagonizó un polémico beso que puso en peligro el matrimonio del empresario con Yildiz. Y aunque muchos la conocieron a través de la aclamada serie, la intérprete contaba con un amplio repertorio de dramas y comedias a sus espaldas.

Ece Mirtem completó su formación en ópera y canto, y en 2014 decidió mudarse a Estambul para perseguir su sueño de convertirse en actriz. Desde ahí, se acumularon una oleada de exitosos títulos como 'El hombre equivocado', 'Me robó mi vida', 'Yeni Gelin', 'Payitaht: Abdülhamid' o 'Sandik kokusu'.