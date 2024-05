‘Tu cara me suena 11’ corona a un claro ganador y escribe a los potenciales finalistas en su gala 8

‘Tu cara me suena 11’ vive cada viernes entregas llenas de giros inesperados y grandes números, pero nada se acerca a lo vivido en esta octava gala. En el ecuador de la edición, los potenciales finalistas de la edición parecen estar escritos, pero el concurso vive cada viernes grandes sorpresas.

Esta semana, Julia Medina desconcertó al jurado con su intento de Pablo Alborán, que la alejó de sus últimas puntuaciones estelares. Quién demostró que, además de entretener a la audiencia puede sacar partido a su potencial fue Valeria Ros, que no desentonó con su versión más punky de Pink. David Bustamante aprovechó este viernes para redimirse a sí mismo con una emocionante imitación de Sin bandera que dejó tanto al público como al jurado sin palabras. Y Raquel Sánchez Silva se encargó de demostrar que no piensa quedarse fuera de la gran final.

El octavo programa de ‘Tu cara me suena’ vivió además la incorporación de José Corbacho, como sustituto inesperado en la mesa del jurado de Àngel Llàcer, tras verse obligado a apartarse del formato de imitaciones debido a su grave problema de salud. El catalán ha estado debatiéndose entre la vida y la muerte debido a una infección bacteriana que le mantuvo 14 días en la UCI. Aunque, afortunadamente, ya se recupera en casa.

Miguel Lago, cada vez más alejado de la final de ‘Tu cara me suena 11’ y Julia no logra convencer con su versión de Pablo Alborán

Miguel Lago no lo tenía fácil esta semana para dar el pistoletazo de salida a la octava gala de ‘Tu cara me suena 11’, pero Soraya Arnelas fue sin duda su arma secreta. El tertuliano tenía que ponerse en la piel de Ricchi e Póveri junto a la cantante, y ante su bajo nivel de italiano, Manel Fuentes ya le lanzó una advertencia antes de subir. «A ver si lo compensas con la voz…», sugirió el presentador. Y contra todo pronóstico, el de Vigo no cayó en la parodia.

Si bien su interpretación del archiconocido ‘Será perché ti amo’ no fue de los peores números de la noche, ser el primero de una gala en la que el nivel volvió a elevarse forma desorbitada no ayudó al humorista. La entrañable imitación junto a Soraya terminó con unas valoraciones más que generosas.

Y la siguiente en la lista corrió una suerte muy parecida este viernes, pues Julia Medina sorprendió esta semana en ‘Tu cara me suena 11’ con un viaje express al fondo del ranking. Siendo justos, la triunfita se enfrentaba por primera vez en la edición a un personaje del sexo opuesto, y si a eso le sumamos el monumental reto de acercase a la voz de Pablo Alborán, se obtiene como resultado lo sucedido en plató.

«Soy una gran admiradora de Pablo y voy a ser exigente contigo», advirtió Lolita a la concursante. Exigencias a parte, ni el mayor sentimiento que la triunfita pudo poner durante su rendición de ‘Saturno’, ni la puesta en escena más íntima pudo salvar a la concursante de quedarse a medio gas en su reto de la semana.

Juanra Bonet sorprende como ‘Bowser’, y su puntuación final también y Supremme De Luxe deslumbra como Gloria Trevi

Y quién prometía compartir el fondo del marcador junto a los dos primeros números de la noche era Juanra Bonet, pero el presentador supo darle la vuelta a los caprichos del pulsador. El comunicador tenía que sumergirse en el mundo de los videojuegos este viernes para dar vida a ‘Bowser’, o mejor dicho Jack Black en una de las canciones más virales del año pasado. Caracterizado como el personaje de ‘Super Mario’, sentado en un piano, el catalán provocó tanto risas como asombro con su inesperada técnica vocal en el plató de ‘Tu cara me suena 11’.

Después de que el jurado asegurase de forma unánime que no pensaban otorgarle el 4 de la noche, algo que cumplieron más tarde elevándolo a los primeros puestos, llegó el turno del ganador de la semana pasada. Si bien Supremme De Luxe se llevó el oro gracias a su número más sencillo y desenfadado, el pulsador lo llevó de nuevo a sus orígenes este viernes. Ventiladores, extensiones kilométricas de pelo y mucha licra fueron el arma secreta de la drag queen en su número como Gloria Trevi.

Acostumbrado a dar vida a grandes divas dentro de ‘Tu cara me suena 11’, Supremme se embutió en el mono de pedrería mejor decorado para protagonizar una actuación que subió la temperatura en plató rodeada de un armamento de bomberos. Su versión de ‘Me lloras’ dejó sin palabras a muchos de los presentes, pero lo que más llamó la atención fue el cuerpo de baile, que desconcertó a la mesa del jurado. «Cada día lo haces mejor», aseguró Lolita tras confesar que estaba algo acalorada por la presencia de los bomberos.

David Bustamante recupera su trono de ‘Tu cara me suena 11’ tras unas semanas difíciles

Tras una explosión de baile y mucha actitud que le sirvió al concursante para mantener su buena posición en el ranking, llegó el turno de David Bustamante, que se erigió como una de las mayores sorpresas de la noche. Tras un par de semanas sin levantar cabeza, al concursante no le hizo falta nada más que una guitarra y un piano esta semana para emocionar al jurado en su imitación de Sin bandera. Acompañado por Noel, miembro del dúo, Bustamante consiguió crear magia en el plató.

Ni todos los bailarines del número de ‘I’m just Ken’ o sus movimientos frenéticos de las pasadas galas se acercaban por un segundo al ambiente cargado de sentimiento que creó intérpretando ‘Que lloro’ entre una iluminación tenue. «Personalmente, creo que en honor al gran presidente, tengo mi 12 de esta noche», anunció José Corbacho entre aplausos del público, muy conmovido por la imitación.

«Últimamente creo que estás demostrando lo bien que puedes imitar y lo bien que lo haces», sentenció Chenoa a su antiguo compañero de Academia antes de dar paso a un número mucho más alegre. Pero en esta octava gala, la característica simpatía de Valeria Ros no acabó diluyéndose en una mera parodia. La concursante hizo el mejor de los esfuerzos esta semana para hacer justicia a Pink en ‘Get the party started’, y el jurado lo supo apreciar.

Valeria Ros intenta hacer justicia a Pink y Raquel Sánchez Silva protagoniza el número más frenético de la noche

Lejos de refugiarse en la comedia, como solía hacer hasta algunas galas atrás, la colaboradora de ‘Zapeando’ sacó a relucir su lado más punky y no dejó que su limitación vocal la frenase de explotar su máximo potencial. «Con la mal que bailas normalmente… se nota que has estado ensayando, que lo has estudiado. Has bailado muy bien», aseguró Lolita, consciente del sorprendente giro de rosca que Ros está dando a su concurso en ‘Tu cara me suena 11’ poco a poco.

«Tu te crees que lo haces muy mal, pero no lo haces tan mal. Lo único que pasa es que tienes compañeros que lo hacen mejor que tú», terminó añadiendo la miembro del jurado. Y sus palabras se tradujeron en el marcador final, pues la concursante se va alejando poco a poco del último puesto cada semana que pasa.

Pero si alguien se acerca cada vez más a. conseguir el oro, esa es Raquel Sánchez Silva, y su actuación deslumbró al público y al jurado no solo por llegar justo después de la humorista. Embutida en un body rojo y con unos tímidos tirabuzones, la presentadora salió dispuesta a comerse el escenario como Victoria Abril al ritmo de ‘Cuando tú me besas’. Semana tras semana, la concursante deja al jurado sin palabras por sus estudiadas imitaciones, cuidadas en todo detalle y este viernes no iba a ser menos. Tras casi tres minutos realizando todo tipo de acrobacias mientras cantaba en directo, Carlos Latre y el resto del jurado de ‘Tu cara me suena 11’ se rindieron a sus pies.

«Raquel hoy ha demostrado que tiene una memoria prodigiosa pero sobre todo que es una curranta», sentenció Chenoa, haciendo hincapié en la dificultad detrás de lo que la concursante acababa de hacer en el escenario.

Raoul Vázquez hace llorar al jurado de ‘Tu cara me suena 11’ con su versión de ‘Sweet Caroline’

Pero Raoul Vázquez no necesitó de ningún tipo de coreografías para volver a reafirmarse como uno de los potenciales ganadores de esta edición. El catalán debía ponerse en la piel de Niel Diamond esta semana, y la delicadeza con la que asumió al reto puso en lágrimas a alguno de los presentes. Sentado en un taburete, su cuidada técnica vocal, muy importante para esta actuación, puso a vibrar a todo el público al ritmo de ‘Sweet Caroline’.

Apoyándose en una puesta en escena más que simple, el catalán consiguió que todo el plató quedase boquiabierto con la fuerza de su interpretación. Entre lágrimas, José Corbacho se sinceró con el concursante de ‘Tu cara me suena 11’.

«Esto es un himno generacional, y a mi me ha hecho llorar porque he bailado y disfrutado con gente que ya no está. Muchas gracias», explicó el cómico para fundirse entonces en un sentido abrazo con el cantante. «Hay muchas formas de cantar en esta canción, que parece fácil pero no lo es. Y tú lo has hecho magistralmente», sentenció Carlos Latre, algo seguro de coronar al antiguo triunfito como el ganador de la noche.

Conchita se alza con su primera victoria gracias a su impresionante imitación de Petazeta

Pero entonces llegó Conchita, que pisó este viernes el escenario con más fuerza que nunca. Sumergida en el estudio de Bizarrap, la cantante pareció poseída por el espíritu de Ptazeta y protagonizó sin duda, el número de la noche. Después de casi tres minutos de trabalenguas imposibles de descifrar, y una actitud en la que no había ni rastro de la concursante, no quedó ninguna duda de que esta octava gala tenía una clara ganadora, y esa fue Conchita.

«Creo que has estado absolutamente impecable y que estás implacable», sentenció Chenoa momentos antes de otorgar la máxima puntuación a la concursante, que semana tras semana ha rozado el oro de ‘Tu cara me suena 11’ hasta conseguirlo.

Y es que, nada más terminar su actuación, Manel Fuentes hizo un apunte completamente sorprendido. «Normalmente hay un apoyo visual de la letra para que no se líen, en tu caso, ni estaba», explicó el presentador. «Conchita, esto es dificilísimo, por no decir imposible. Que se te bajen los nervios porque ya te digo que tienes mi 12 de esta noche sin problema», adelantó Carlos Latre antes de coronar a la ganadora de la octava gala.

Votos del jurado:

Conchita: 47 (12)

David Bustamante: 42 (11)

Raoul Vázquez: 41 (10)

Raquel Sánchez Silva: 37 (9)

Juanra Bonet: 31 (8)

Supremme de Luxe: 24 (7)

Valeria Ros: 23 (6)

Julia Medina: 22 (5)

Miguel Lago: 21 (4)

Votos del público:

Conchita: 12

David Bustamante: 11

Raoul Vázquez: 10

Raquel Sánchez Silva: 9

Juanra Bonet: 8

Supremme de Luxe: 7

Julia Medina: 6

Valeria Ros: 5

Miguel Lago: 4

Clasificación general: