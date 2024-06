‘MasterChef 12’ anuncia a sus cuatro finalistas en TVE y cuela a Samya dentro de la final

Tras su doble entrega de la semana pasada en las que asistimos a la expulsión de Pulga y Alberto, TVE ha ofrecido este lunes la semifinal de ‘MasterChef 12’ en la que hemos podido conocer a los cuatro finalistas que se jugarán la victoria en siete días en la gran final del talent culinario.

En la primera prueba, las cocinas abrían sus puertas a un chef de lujo como Toño Pérez, que se encargaba de hacerle la compra a los aspirantes en la que solo podía adquirir dos ingredientes por persona. Y el cocinero extremeño no dudaba en hacer mezclas extrañas como sardinas y coco, espardeñas y alcachofas, vieiras y calabaza, navajas y sandía y calamar y boniato.

Además para este cocinado, los aspirantes recibían en los fogones a una de las ganadoras de ‘MasterChef Celebrity’, con la visita de Tamara Falcó, que trataba de aconsejarles cada vez que se acercaba a las cocinas a visitarles y descubrir lo que estaba cocinando cada uno.

Tras la cata, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz anunciaban que los dos concursantes que habían cocinado mejor eran Gonzalo y Celeste, pese a que sus combinaciones eran quizás las más extrañas. Aunque de los dos el mejor era Gonzalo mientras que las peores habían sido María y Ángela.

Después llegaba la última prueba por equipos de ‘MasterChef 12’ en la que los aspirantes viajaban hasta el Valle de Atxondo (Vizcaya), donde se encuentra el restaurante Txispa (un sol Repsol y una estrella Michelin), del chef de origen japonés Tetsuro Maeda.

Allí, Gonzalo como el mejor de la prueba anterior tenía tres privilegios: elegir los dos equipos y cuál lideraba él. Y él, optaba por liderar el equipo azul junto a María y Ángela dejando en el equipo rojo a Samya y Celeste con la clara intención de cargarse a la marroquí. «He hecho un equipo fuerte y uno más flojo que son Samya y Celeste porque me quiero cargar a Samya, me sobra donde ha llegado con su nivel y su actitud y quiero premiar a Ángela, María y Celeste», reconocía. «Se piensa que Celeste y yo somos unas paquetes e iremos a eliminación, pues no cariño no vamos a ir», le replicaba Samya.

"He hecho un equipo fuerte y uno más flojo que son @samyamchef12 y @celestemchef12 porque me quiero cargar a Samya. Me sobra hasta donde ha llegado" @gonzalomchef12 #MasterChef pic.twitter.com/LhcRkjRpRw — MasterChef (@MasterChef_es) June 3, 2024

Además, disponía del privilegio de elegir los platos que iba a cocinar su equipo dejando que Samya se encargara de matar las anguilas vivas, provocando una vez más la indignación de las redes sociales. No obstante, le salía el tiro por la culata pues la concursante conseguía sacar adelante su prueba mientras que el equipo azul liderado por el propio Gonzalo sufría de lo lindo en su cocinado pues cometían bastantes errores.

El rapapolvo de Jordi Cruz a Gonzalo y el equipo azul

Tras la cata, Samantha Vallejo-Nágera les comunicaba que los comensales habían encontrado bastantes fallos en los platos. «Los comensales eran tremendamente críticos y lamentablemente han encontrado muchos errores a vuestros platos», les decía la chef. Justo después, era Jordi Cruz el que recalcaba que los errores del equipo azul habían sido graves. «Los errores no han sido uno, dos ni tres, ha sido un despropósito», les decía el catalán.

«Asumo el 80% de la culpa porque como líder he estado torpe, nervioso, perdido, fallón y las he abocado al fracaso», reconocía Gonzalo. Algo que llevaba a que Jordi Cruz le felicitara por su humildad pero después le criticaba por haber destrozado los pescados. Y por todo ello, aunque la valoración era individual, Jordi dejaba claro que ninguno de los tres se merecía pasar a la final e irían a eliminación.

Samya, única finalista directa de ‘MasterChef 12’

Después era Pepe Rodríguez el encargado de hablar con el equipo rojo. Y la primera en recibir su valoración era Samya. «Hoy has dejado claro que en contra de muchas quinielas y de muchas opiniones eres semifinalistas de ‘MasterChef’, porque cuando te pones seria eres capaz de sacar los cocinados más difíciles. Ha habido un momento que parecías una guerrera samurai con dos narices agarrando esas anguilas que se movían, ha costado, no es fácil, no estaba perfecto pero dentro de todo el conjunto tu plato era el que más se parecía al original», le decía el juez emocionándola.

"Cuando te pones seria eres capaz de sacar los cocinados más difíciles" @samyamchef12 #MasterChef pic.twitter.com/3lDv54HaL1 — MasterChef (@MasterChef_es) June 3, 2024

Tras ello, Pepe Rodríguez cuestionaba a Celeste lo poco que había trabajado en las tres horas de cocinado de esta decisiva prueba de exteriores teniendo un postre bastante fácil. Por ello, no dudaba en decirle que ella tampoco se merecía pasar a la final, otorgando a Samya el privilegio de convertirse en la única finalista directa.

Gonzalo entrega el pin de la inmunidad

Después, Gonzalo, María, Celeste y Ángela llegaban a las cocinas con el delantal negro pero como Gonzalo tenía el pin de la inmunidad no dudaba en entregarlo para conseguir así su puesto en la gran final sin jugarse la eliminación. Un gesto que Samya le recriminaba pues no entendía que no se la jugara si estaba Celeste que él piensa que tiene menos nivel.

Con ello, eran María, Celeste y Ángela quienes se enfrentaban a la prueba de expulsión para intentar colarse en la gran final. Las tres se emocionaban porque no querían irse frente a sus compañeras y amigas.

Un homenaje a ‘Dragon Ball’ en la prueba de exteriores

Para tratar de conseguir un puesto en la final, las tres tenían que enfrentarse a uno de los retos más complicados de esta temporada en el que tenían que reproducir un espectacular postre en homenaje a la serie ‘Dragon Ball’ creado por Jesús Escalera, nombrado por la prestigiosa lista de los 50 Mejores Restaurantes como el Mejor Pastelero de América Latina.

Un cocinado complicado en el que Celeste la liaba al tirar el almíbar de lichis y enfrentarse con el jurado por su actitud al quejarse de que no le dejaban coger el almíbar que tenían sus compañeras. Poco a poco lo solucionaba aunque perdía parte del tiempo al tratar de conseguir hacer almíbar y eso le hacía ir retrasada hasta el punto de no haber podido hacer la bola del todo que era la parte importante del postre y le faltaban elaboraciones.

Y precisamente por su actitud tanto Pepe Rodríguez como Jordi Cruz le echaban la bronca. «Tienes el mejor merengue, tenías una bola finísima, podrías haber hecho el mejor plato de esta noche sin duda, pero te lo has cargado tu sola con lo del almíbar. Celeste te has revirado, te has descentrado, la única enemiga que ha habido aquí has sido tú misma», le decía el catalán.

Celeste, última expulsada de ‘MasterChef 12’ antes de la gran final

Justo después de la cata, los jueces anunciaban que Ángela se convertía en la tercera finalista de ‘MasterChef 12’ después de haber conseguido el mejor postre de los tres. Y justo después comunicaban que la última expulsada de la edición era Celeste con lo que María se convertía en la cuarta finalista.

A las puertas de la final, despedimos a @celestemchef12 de las cocinas de #MasterChef. ¡Gracias por formar parte de esta aventura! https://t.co/5KB3O2Hudc pic.twitter.com/ghBUahI6Dh — MasterChef (@MasterChef_es) June 3, 2024

«He llegado lejísimos. Celeste está llorando de alegría porque ha llegado super lejos, he aprendido un montón, he evolucionado mogollón, he hecho un viaje emocional increíble. Es muy difícil frenar mi carácter. Jordi te voy a pedir perdón, a veces eres tan duro conmigo, gracias porque gracias a tu dureza he aprendido mogollón. Pepe eras mi favorito y lo sigues siendo, Samantha eres increíble y gracias a vosotros porque me voy feliz, sois los mejores sin duda alguna», aseveraba ella. Antes de despedirse dejaba claro que para ella su ganadora es Ángela.