‘MasterChef 12’ despide a Pulga como undécimo expulsado tras un «momento bochornoso» en TVE

Este lunes, TVE ha ofrecido la primera de las dos galas que emitirá la cadena pública de ‘MasterChef’ esta semana pues cabe recordar que el miércoles ofrecerá la undécima entrega. De este modo, La 1 acelera la recta final del talent de cocina.

Nada más entrar a las cocinas, los aspirantes recibían la visita de Boris Izaguirre y justo después los jueces les anunciaban en qué consistiría el reto: cocinar un plato de toda una carta que escogieran diferentes ex aspirantes del talent.

Mateo, duelista de ‘MasterChef 2’; Ofelia, aspirante de ‘MasterChef 9’; Ariel, finalista de ‘MasterChef Junior 9’; Juana, aspirante de ‘MasterChef Junior 10’; y Luca, Merce y Frank, aspirantes de ‘MasterChef 11’ se sentaban a la mesa y cada uno de ellos escogían el plato que tendría que cocinar el aspirante que había elegido previamente Boris Izaguirre.

Con la vuelta de Ofelia y Luca Dazi, las redes explosionaban al considerar que el programa volvía a premiar a algunos de los aspirantes que menos nivel de cocina habían demostrado tener durante su paso por las cocinas. Además, los dos volvían a dejar momentos absolutamente surrealistas que indignaban a más de uno.

Tras el cocinado llegaba la cata. Y tras ella, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera anunciaban que los tres mejores aspirantes de la prueba habían sido Angela, Celeste y Alberto. Siendo él el que conseguía que su receta salga publicada en el libro del ganador de esta edición.

Celeste, gran protagonista de la guerra en la prueba de exteriores

Después, los aspirantes de ‘MasterChef 12’ viajaban hasta Barrancas de Burujón (Toledo), un paraíso repleto de impresionantes miradores con vistas a los embalses del río Tajo. Allí, los aspirantes se enfrentaban a una nueva prueba por equipos en la que Celeste sin saberlo había hecho los equipos al decir con quién le apetecía cocinar y con quién no.

Lo que no se esperaba Celeste es que en esta entrega iba a ser la encargada de capitanear los dos equipos. Es decir, por un lado lideraría el equipo forado por Angela, María y Gonzalo con quienes quería trabajar y por otro el de Samya, Alberto y Pulga.

Un cocinado que se convertía en un auténtico polvorín después de que Celeste chocara en todo momento con Alberto y con Pulga. Y es que durante el cocinado, la capitana se enfadaba con la actitud de sus compañeros al creer que la estaban intentando boicotear. Lo mismo que pensaban ellos al creer que solo quería que ganara el otro equipo.

Finalmente, tras la cata, los jueces de ‘MasterChef’ dejaban claro que a Celeste la doble capitanía le había venido grande. «La doble capitanía es un desafío que exige orden, concentración y la verdad es que te he visto muy dispersa, órdenes poco completas, elaboraciones de las que te desentendías. Te ha venido grande», sentenciaba Pepe Rodríguez. Justo después, anunciaban que el equipo ganador era el formado por Gonzalo, Ángela y Samya.

En ese sentido, Celeste, Pulga, Alberto y María regresaban a las cocinas con los delantales negros y se enfrentarían a la prueba de eliminación. Un reto en el que además tenían que encarar otro de los célebres desafíos de ‘MasterChef’: los duelos.

El peor duelo de la historia de ‘MasterChef’ en la prueba de eliminación

Ángela al ser la mejor de la prueba por equipos era la encargada de escoger a Pulga como primer duelista. Y él optaba por enfrentarse a Alberto en un cocinado en el que tenían que replicar un postre creado por el mejor pastelero del mundo, Jordi Roca. Un duelo en el que Ángela recibía un castigo por parte de los jueces al hablar más de la cuenta al intentar ayudar. Así, Jordi Cruz le daba un delantal negro para el próximo programa.

El «momento más bochornoso» de la historia de ‘MasterChef’

Tras ese primer duelo no había un ganador pues ni Pulga ni Alberto conseguían sacar adelante el postre en 45 minutos. «Aspirantes por primera vez en la historia de ‘MasterChef’ en el tiempo que os hemos dado más 5 que os hemos dado no habéis conseguido sacar esta elaboración así que ninguno de los dos se salva«, les decía Jordi Cruz.

«Aspirantes tras este momento tan bochornoso, Alberto serás tú el encargado de elegir campana», les decía Pepe Rodríguez. Justo después, Pulga escogía a Celeste para que se enfrentara con él y con Alberto en ese truelo al considerar que era la que menos nivel tenía. Sin embargo, era Celeste quién demostraba tener más nivel durante el cocinado y conseguía salvarse al igual que Alberto pese a que no lo había hecho perfecto pero de sabor estaba bueno.

Pulga, undécimo expulsado de ‘MasterChef 12′

Con ello, Pulga se enfrentaba a su tercer duelo de la noche. Esta vez con María. El peor de los dos se convertiría en el nuevo expulsado de ‘MasterChef 12’. Para evitarlo, los dos tenían que elaborar un plátano carbonata. Y a simple vista los dos estaban prácticamente iguales técnicamente, por lo que la decisión dependería del sabor. Y aunque había hecho un buen plato era Pulga el que tenía que abandonar las cocinas.

«Pulga tiene mucho mérito lo que has hecho», le reconocía Pepe Rodríguez tras anunciar que era el expulsado. «He disfrutado muchísimo este reto y desde el día que me dijeron que entraba, cada minuto. Siento mucho agradecimiento, es que no hay otra palabra que pueda describir la experiencia que es ‘MasterChef'», añadía sin poder contener las lágrimas.