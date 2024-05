Luca Dazi y Ofelia regresan a ‘MasterChef 12’ y todos los comentarios apuntan a lo mismo

Este lunes, TVE ha ofrecido la décima gala de ‘MasterChef 12’ en la que hemos vivido el regreso de algunos ex participantes. Entre ellos, dos de los concursantes quizás más odiados por la audiencia, Ofelia, aspirante de ‘MasterChef 9’ y Luca, aspirante de ‘MasterChef 11’.

Así, los aspirantes de esta edición del talent show se enfrentaban a un cocinado en el que cada uno de ellos tenía que cocinar un plato para un ex aspirante del programa. Junto a Ofelia y Luca, también visitaban las cocinas Mateo, duelista de ‘MasterChef 2’; Ariel, finalista de ‘MasterChef Junior 9’; Juana, aspirante de ‘MasterChef Junior 10’; y Merce y Frank, aspirantes de ‘MasterChef 11’.

Ofelia confunde a Mónica Naranjo con Ana Torroja y engaña con su edad

Como era de esperar, Luca y Ofelia han generado momentos surrealistas en su vuelta a ‘MasterChef’. Por un lado, Ofelia confundía a Mónica Naranjo con Ana Torroja cuando le preguntaban si sabía quién era la Pantera de Figueras con quien Alberto trabaja como guitarrista. «Pensé que era la de la Puerta del Sol, pero esa es Ana Torroja», aseveraba la gallega. Por si fuera poco, luego también confundía «Amante bandido» de Miguel Bosé con «Bandido» de las Azúcar Moreno.

Ofelia confundiendo a Mónica Naranjo con Ana Torroja #MasterChef pic.twitter.com/X1iuVFGbRC — MasterChef (@MasterChef_es) May 27, 2024

Por su parte, Luca generaba también otro momento de esos irritantes al hablar de su nuevo aspecto físico tras ponerse aún más botox en los labios. Y después cuando aseguraba que él había venido al talent de cocina a comer bien, no a perder el tiempo», afirmaba. «Te digo una cosa, a mí me toca una convivencia con Luca de 5 días y me tiro por un puente», soltaba Ofelia.

Por si fuera poco, los aspirantes de ‘MasterChef 12’ tenían que tener en cuenta las intolerancias y alergias de los invitados. En ese sentido, Ofelia recordaba que es alérgica al huevo, a los frutos secos, entre otros. Mientras Luca pedía una torrija pero le recordaba a María que es intolerante a la lactosa.

"Yo he venido aquí a comer bien, no a perder el tiempo" #MasterChef pic.twitter.com/Gz4zRrnA1s — MasterChef (@MasterChef_es) May 27, 2024

Después, Ofelia volvía a dar que hablar al tratar de engañar con su edad. Y es que Samantha Vallejo-Nágera le preguntaba cuántos años tenía y ella respondía que 29 después de que Alberto asegurara que su novia no necesitaba ningún tipo de botox porque a sus 42 años estaba espectacular. «Yo tengo 29», aseveraba Ofelia. «Si ya seguro, vamos», le espetaba Samantha.

Tras ello, llegaba el momento de la cata de los platos. Y Luca se mostraba bastante crítico con las torrijas de María. «A mí las torrijas me encantan y he notado como que era pan con helado. Era como barra de pan de un euro con helado. Que la barra de pan de un euro está buenísimo ehhh», soltaba sin pudor Luca. Lejos de quedarse ahí, después en el confesionario, cuando Luca se enteraba de que María había trabajado con Elsa Pataky decía que «es que si a Elsa Pataky le da esta torrija se cae para atrás, es que la despide».

"Esta torrija es como de pan de un euro con helado. Que el pan de un euro está buenísimo eh" #MasterChef pic.twitter.com/92kep6iSFf — MasterChef (@MasterChef_es) May 27, 2024

"Claro es que si a Elsa Pataky le da esta torrija se cae para atrás, es que la despide" #MasterChef pic.twitter.com/bmaRU2VmGJ — MasterChef (@MasterChef_es) May 27, 2024

Lluvia de críticas a ‘MasterChef’ por llevar a Ofelia y Luca

De esta forma, las redes sociales se llenaban de críticas a ‘MasterChef’ por invitar a dos de los concursantes más odiosos que nunca destacaron además por sus dotes culinarias como son Ofelia y Luca.

Luca, Samya y Ofelia en el mismo programa, los de masterchef quieren que nos de un chungo #MasterChef pic.twitter.com/13WajKjaJd — Emeele♥ (@Emeele92) May 27, 2024

que Luca pueda juzgar a alguien por su manera de cocinar me parece surrealista la verdad #MasterChef — Natalia ø (@itsnataliadq) May 27, 2024

Mi peor pesadilla hoy se ha consumido. Samya, Luca y Ofelia en un mismo programa. Me da un telele oiga. #MasterChef — Rob Bauer (@_JackBauer24_) May 27, 2024

Yo soy alérgico a Ofelia, Luca y Samya#Masterchef — Sky (@NobiBurning) May 27, 2024

Ofelia. Luca. Samya. Los tres en el mismo salón. EN EL MISMO SALÓN. Hoy salen ardiendo de allí 🤣



El resumen de #MasterChef en estas últimas ediciones. — TERAJONAH – LP ⚡ Comisiones (@Hawkblade09) May 27, 2024

Todavía no he superado que Mateo no ganase el duelo final contra Vicky (sin quitarle mérito a su carrera culinaria)

Que estén Ofelia y Luca junto a él, es cuanto menos, "curioso" por el tipo de perfil de aspirante, tan dispar. #MasterChef pic.twitter.com/L24LJxXjHM — MSalgPar (@MariaSalgPar) May 27, 2024

¿Ofelia y Luca juntos en el mismo programa? ¿Pero qué clase de pecado cometí yo en la otra vida?#MasterChef — María Carbón Salas (@Maria_Carbon) May 27, 2024

Pues voy a poner la primera prueba en mute. No me apetece nada tener que escuchar ni a Ofelia y a Luca. Me peta la tele si los oigo. #MasterChef — Rob Bauer (@_JackBauer24_) May 27, 2024

Luca es el perfecto ejemplo de cuando decidieron dar ese cambio en la elección del casting. A Luca ni le gustaba cocinar, como mucho habría hecho pasta cuando volvía de fiesta los sábados de madrugada, y obviamente nunca quiso dedicarse a ello #MasterChef — dramabananna (@dramabananna) May 27, 2024

Yo si fuera concursante de #MasterChef y tuviera que escuchar a Luca darme su opinión de mi plato traería una guillotina para cortarme la cabeza cuando hablase. — Rob Bauer (@_JackBauer24_) May 27, 2024

Manda huevos que Luca esté juzgando a cualquier concursante #MasterChef — Maria (@Maria07296278) May 27, 2024

Llevo 34 intentos de reventar la tele. Por qué invitan a Luka #masterchef — Yatodoc⛩️ (@YatoPoket) May 27, 2024