Luca Dazi señala lo que no se ve de ‘MasterChef’ por televisión: «Lo que no sabéis es que…»

‘MasterChef’ se ha convertido en uno de los programas más seguidos, y también más polémicos, de la televisión. Cómo olvidar las polémicas declaraciones de Patricia Conde sobre lo que ocurre cuando las cámaras no están grabando, o las críticas realizadas por otros muchos concursantes, como Xuso Jones o María del Monte. Ahora, uno de los concursantes de ‘MasterChef 11’, Luca Dazi, ha querido compartir su experiencia con todos sus seguidores de TikTok.

El joven quiere explicar cómo son realmente las grabaciones del programa de más éxito de TVE. «Voy a contar un poco lo que no se ve. Lo que no veis es que estamos durante una semana entera grabando, de lunes a viernes solo grabamos un programa. Y tienes que dedicarte tres meses al programa».

Sin embargo, las declaraciones más sorprendentes de Luca Dazi es cuando asegura que los jueves no catan los platos hasta pasado un buen rato del cocinado. «Lo que no sabéis, también, es que en ‘MasterChef’ hay muchos cortes. No es seguido. Después de cocinar, por ejemplo, hay un parón y la cata se hace luego. No acabamos de cocinar y directamente se hace la cata como se ve en la tele porque, obviamente, tenemos que recoger las cocinas», explica el tiktoker.

Luca Dazi defiende al equipo de ‘MasterChef’

A diferencia de otros concursantes, el joven defiende al equipo del programa, y deja claro que no hay ningún tipo de manipulación o montaje: «Es real, igual que lo que se ven la tele. No cambia absolutamente nada. Es igual de duro, igual de intenso, lo mismo. Es 100% real. No ves a tus familiares, solo puedes hablar con ellos por llamada, es un poco como ‘Gran Hermano'».

Luca Dazi es un famoso tiktoker que dio el salto a la televisión de la mano de ‘MasterChef 11’, donde se convirtió en el concursante más polémico de la edición. A raíz de su paso por el talent culinario, fichó por ‘GH VIP 8′, aunque no gozó de la simpatía de audiencia, pues fue el primer expulsado.