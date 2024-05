Luca Dazi no se contiene este recado de órdago a los altos mandos de ‘MasterChef’ en su visita

Este lunes, TVE ha ofrecido la décima entrega de ‘MasterChef 12’ en la que algunos ex aspirantes regresaban a las cocinas para hacer de comensales durante el primer reto de la noche. Entre ellos, se encontraban dos de los aspirantes más odiados por la audiencia de la historia del talent de cocina: Ofelia y Luca Dazi.

En esta primera prueba, los jueces ponían un reto a los aspirantes de esta edición: cada uno de ellos tendría que cocinar uno de los platos que escogieran los ex aspirantes del programa. Eso sí, todos tenían que tener en cuenta las intolerancias y alergias de cada uno de los comensales a la hora de elaborar sus platos.

Junto a Luca Dazi y Ofelia, también volvían a las cocinas del programa de TVE, Mateo, duelista de ‘MasterChef 2’; Ariel, finalista de ‘MasterChef Junior 9’; Juana, aspirante de ‘MasterChef Junior 10’; y Merce y Frank, aspirantes de ‘MasterChef 11’.

Por si fuera poco, junto a los jueces también se encargaba de evaluar los platos y los cocinados uno de los ex aspirantes del ‘Celebrity’ que más ha repetido: Boris Izaguirre. El presentador se encargaba además de escoger qué aspirante cocinaría para cada uno de los ex concursantes.

Y quizás el hecho de no ser él el gran protagonista es lo que ha hecho que Luca Dazi no se haya cortado nada al lanzar un recado a la dirección de ‘MasterChef’ al quejarse de que no le invitaran a él solo y tuviera que compartir pantalla y mesa con otros ex aspirantes.

«Yo sí que es verdad que hubiera preferido que me hubiesen invitado a mí solo, como una gran estrella que soy, pero también entiendo que no soy Britney Spears, ¿sabes?», se quejaba poco antes de abandonar las cocinas del espacio.

«Estoy encantado con los compañeros que han venido hoy, porque son todos supermajos, pero, a la próxima, por favor, ¡llamadme solo!«, añadía lanzando un órdago a la organización de ‘MasterChef’, si quieren volver a contar con su presencia.