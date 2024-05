‘MasterChef 12’ expulsa al gran favorito antes de su semifinal en TVE y elige a los 5 semifinalistas

Tras la expulsión de Pulga el pasado lunes, ‘MasterChef 12’ ha contado este miércoles con una nueva entrega en TVE a solo dos entregas para conocer a su nuevo ganador y que ha contado con la visita de Bertín Osborne y una prueba de exteriores que trajo polémica.

En el primer reto de la noche, los aspirantes se enfrentaban a una prueba parecida a la del pasado lunes. En esta ocasión, tenían que elaborar un servicio «royal» con celebrities como comensales y platos de alta cocina en la comanda.

Mario Vaquerizo, María Escoté, Nico Abad, Xavier Deltell, María Zurita e Isabelle Junot volvían a las cocinas para pedir a cada aspirante que hiciera un plato de diferentes chefs. Todas las recetas eran de alta cocina diseñadas por Zizi Hattab, Juan Carlos García (un Sol Repsol), Lydia del Olmo (un Sol Repsol), Juan Sahuquillo y Javier Sanz (un Sol Repsol), Carlos Casillas (un Sol Repsol) y Xune Andrade (un Sol Repsol).

Era un cocinado en el que todos podían contar en mayor o menor medida con ayuda de los chefs. Después llegaba el momento de la cata en el que Jordi Cruz arremetía contra Ángela por su actitud al ir un poco de sobrada. Tras ello, los jueces anunciaban que los dos mejores platos habían sido los de Samya y María siendo la segunda la que mejor lo había hecho.

Después los aspirantes de ‘MasterChef 12’ viajaban hasta Málaga para hacer un homenaje a la Semana Santa. Una vez allí, los jueces hacían un sorteo para elegir a los capitanes siendo Alberto y María los elegidos al igual que también se sorteaba el resto de participantes.

Era un cocinado en el que hacía acto de presencia Antonio Banderas. El actor malagueño era el encargado además de hacer un anuncio a los dos equipos. Y es que a mitad del cocinado, el equipo azul tenía que pasar a la cocina del rojo y viceversa. Algo que volvía a provocar cierto caos.

Tras la cata, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz decidían que el equipo que se salvaba era el liderado por María y que formaban Samya y Gonzalo. De esa forma, los tres se convertían automáticamente en los primeros semifinalistas de la edición.

Alberto, duodécimo expulsado de ‘MasterChef 12’

Por su parte, Alberto, Ángela y Celeste volvían a las cocinas de ‘MasterChef 12’ con el delantal negro. Los tres se enfrentaban a la prueba de expulsión en la que aparecía Bertín Osborne de invitado. Cabe recordar que el presentador y cantante sonó como concursante de la novena edición del ‘Celebrity’ aunque finalmente se cayó del casting.

No era una prueba de eliminación cualquiera. Los tres delantales negros tenían que reproducir a la perfección un girasol de chocolate creado por Lluc Crusellas, ganador del World Chocolate Master y el Prix au chef pastissier que otorga la Real Academia de Gastronomía. Un postre de alta cocina difícil.

Después de la cata llegaba la hora de la decisión final y de conocer cuál de los tres concursantes se quedaba fuera de la semifinal de ‘MasterChef 12’. Tras probar los tres girasoles, Jordi Cruz dejaba claro que la aspirante que mejor había replicado el plato era Ángela con lo que el chef catalán y la concursante hacían las paces después de que ella le dedicara el postre después de su rifirrafe en la primera prueba.

Finalmente, Pepe Rodríguez anunciaba que era Alberto el duodécimo expulsado de la edición con lo que Celeste rompía a llorar al ver que estaba en la semifinal después de que todos sus compañeros piensen que es una de las que menos nivel tiene. Por su parte, el guitarrista de Mónica Naranjo dice adiós al talent. «Grande Alberto, te falta ese punto de finura pero suples esos defectos que tienes porque le echas nobleza, eres un buen tipo, nos gusta la buena gente», destacaba Pepe. «Gran concursante», apostillaba Samantha.

La lección de Alberto tras su expulsión

«Lo he dado absolutamente todo, me quedo jorobado porque quería dar más, mi meta era llegar a la semifinal, pero no pasa nada, me voy muy satisfecho. Es una experiencia que te cambia la vida y sé que me la va a cambiar más aún y estoy super satisfecho», confesaba Alberto muy emocionado.

Y antes de colgar el delantal y decir adiós a las cocinas de ‘MasterChef’, Alberto daba una última lección. «Me gustaría decir algo muy importante para mí, una de las cosas por las que quería entrar a MasterChef es porque desgraciadamente siento que todavía hay algunos prejuicios con gente rockera, con gente metalera, con el pelo largo, con tatuajes y gente alternativa. Entonces si he conseguido que la gente vea que no tiene nada que ver y que el hábito no hace el monje, que se puede ser buena persona y buen cocinero llevando un look distinto siento que he hecho algo importante», concluía antes de decir que su ganador es Gonzalo.