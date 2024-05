Jordi Cruz la toma contra esta concursante y le hace llorar en ‘MasterChef 12’: «Es mentira»

Este miércoles, TVE ha ofrecido una segunda entrega de ‘MasterChef 12′ después de la del pasado lunes. En ella los aspirantes han tenido que elaborar un plato de alta cocina elegido por un ex-concursante del ‘Celebrity’. Una prueba que ha acabado con Ángela llorando después de lo que le había dicho Jordi Cruz en su valoración.

Así, en la primera prueba de la noche, las cocinas volvían a abrir sus puertas para Mario Vaquerizo, María Escoté, Nico Abad, Xavier Deltell, María Zurita e Isabelle Junot. Cada uno de ellos escogía a uno de los aspirantes para que replicaran un plato de alta cocina firmados por chefs que han conseguido ganar algún sol Repsol.

En concreto, los concursantes de ‘MasterChef 12’ han tenido que replicar los platos de Zizi Hattab, Juan Carlos García (un Sol Repsol), Lydia del Olmo (un Sol Repsol), Juan Sahuquillo y Javier Sanz (un Sol Repsol), Carlos Casillas (un Sol Repsol) y Xune Andrade (un Sol Repsol). Para ello, todos han podido contar con la ayuda de los chefs en mayor o menor medida durante el cocinado o en el emplatado.

La peor parada era Ángela pues mientras el resto de compañeros pudieron contar con ayuda al principio o durante el cocinado, ella solo pudo pedir ayuda a Juan Sahuquillo y Javier Sanz en los cinco últimos minutos para que le dijeran como tenía que emplatar el plato.

Al ver que Ángela estaba bastante parada cuando quedaban apenas dos minutos y no tenía prácticamente nada emplatado, los jueces de ‘MasterChef’ le recordaban el tiempo que quedaba. «Tranquilos, ahora corro», les advertía ella. Un comentario que a Jordi Cruz no le gustaba nada.

Así, tras su cata, Jordi Cruz no dudaba en recriminarle a Ángela su actitud. «No tiene nada que ver, confiada la he visto, despistada y confiada», aseveraba Jordi. «No podía estar más desconfiada porque no sabía lo que tenía que hacer», se justificaba ella. «Ángela, María te lo ha contado bien. Te hemos dicho te quedan solo dos minutos y has dicho ‘tranquilos'», le replicaba el chef cuestionando su actitud de ‘sobrada’.

Ángela, hundida tras lo que le dice Jordi Cruz: «No tengo actitud de sobrada»

Justo después, Ángela se venía abajo y no podía contener las lágrimas al sentirse atacada por Jordi Cruz. «Lo paso fatal, como para que me digan que voy de sobrada, porque es mentira», aseveraba la concursante al hablar con Celeste. «Me siento frustrada, porque no me gusta hacer las cosas mal, ni que piensen que soy sobrada, ni que doy todo de mí…», añadía después en el confesionario.

«No tengo actitud de sobrada, no me gusta que me digan eso, porque no he dicho nada. He estado todo el cocinado, haciéndolo como he podido. No me gusta llorar ni estar triste, ¡odio la tristeza! Intento estar siempre contenta y alegre, tienes que tener el prisma de darle la vuelta y reírte un poco de las cosas malas, porque, si no, la vida se convierte en un rollo», sentenciaba Ángela tras el rapapolvo recibido.

Después durante el cocinado en la prueba de exteriores, Jordi Cruz y Ángela hacían las paces y en varias ocasiones el chef no ha dudado en ironizar con lo «sobrada» que es la concursante para tratar de reírse de lo sucedido y quitarle hierro al asunto.